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Pachuca.- Seis presuntos delincuentes, detenidos con un arsenal de armas de fuego, droga y cargadores, fueron sentenciados a 11 años y dos meses de prisión, luego de que el Ministerio Público Federal acreditara su responsabilidad en diversos delitos.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron en el 2025, en que seis sujetos fueron detenidos en la localidad de San Marcos, en el municipio de Tula, Hidalgo, tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de hombres armados.
Se informó que, derivado de ese reporte, se implementó un operativo policiaco que permitió la captura de los presuntos responsables. Durante la intervención, las autoridades les aseguraron 14 armas de fuego, mil 92 cartuchos, 46 cargadores, 56 bolsas con marihuana y 59 bolsas con clorhidrato de metanfetamina.
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Tras las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal, un juez dictó sentencia contra Jesús “N”, Miguel “N”, Rubén “N”, Abraham “N”, Ángel “N” y Alan “N”, al quedar acreditado que al momento de su detención portaban el arsenal, los cartuchos, los cargadores y los narcóticos asegurados.
La FGR informó que las pruebas presentadas permitieron obtener una sentencia condenatoria por los delitos de portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.
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Asimismo, se precisó que Alan “N” recibió una pena de 12 años y seis meses de prisión, luego de que el juez determinara la existencia de agravantes en los delitos que le fueron imputados.
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