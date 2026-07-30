Nación | 30-07-26 | 15:33 |

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, , exigió que el Instituto Nacional Electoral () actúe “con la máxima prudencia cuando están en juego las libertades políticas” y no como “censores del debate público”.

La legisladora del PAN hizo el llamado debido a las medidas cautelares adoptadas por dicho Instituto en contra del senador Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, por la difusión de publicaciones en redes sociales, en las cuales relacionó a Morena con expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

“México necesita una autoridad electoral fuerte, no una autoridad que termine decidiendo qué críticas pueden formularse o qué palabras pueden utilizarse. La democracia se debilita cuando se silencia a las personas”, comentó en conferencia de prensa.

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Hizo hincapié en que en un país que enfrenta una grave crisis de violencia y una legítima preocupación social por la posible intervención del crimen organizado en la vida pública, no se puede impedir que estos temas sean investigados, discutidos o cuestionados.

“Las autoridades deben actuar frente a la desinformación conforme a la ley, pero esa responsabilidad no puede traducirse en restricciones indebidas a la libertad de expresión, ni se debe inhibir la crítica, la investigación periodístico o el legítimo escrutinio del poder público”, dijo.

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dft

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