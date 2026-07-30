La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúe “con la máxima prudencia cuando están en juego las libertades políticas” y no como “censores del debate público”.

La legisladora del PAN hizo el llamado debido a las medidas cautelares adoptadas por dicho Instituto en contra del senador Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, por la difusión de publicaciones en redes sociales, en las cuales relacionó a Morena con expresiones como “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cártel de Morena” y “narcopartido”.

“México necesita una autoridad electoral fuerte, no una autoridad que termine decidiendo qué críticas pueden formularse o qué palabras pueden utilizarse. La democracia se debilita cuando se silencia a las personas”, comentó en conferencia de prensa.

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Hizo hincapié en que en un país que enfrenta una grave crisis de violencia y una legítima preocupación social por la posible intervención del crimen organizado en la vida pública, no se puede impedir que estos temas sean investigados, discutidos o cuestionados.

“Las autoridades deben actuar frente a la desinformación conforme a la ley, pero esa responsabilidad no puede traducirse en restricciones indebidas a la libertad de expresión, ni se debe inhibir la crítica, la investigación periodístico o el legítimo escrutinio del poder público”, dijo.

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