Una madre de 28 años y su hijo de 8 años murieron la madrugada de hoy en Torreón, Coahuila, presuntamente intoxicados al incendiarse la vivienda que habitaban, informó la coordinación en La Laguna de Protección Civil.

Fue alrededor de las 3 de la mañana que se recibió el reporte de un incendio en la calle Francisco Márquez y avenida La Paz de la colonias Abastos. En el lugar, personal de bomberos se hallaba sofocando el incendio y varias personas trataban de ayudar.

Algunas personas que ayudaban buscaban ingresar al domicilio, pues al interior estaban madre e hijo, sin embargo no fue posible.

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Tras sofocar el incendio fueron localizados Fátima Rincón de 28 años y Alejandro Rincón de 8 años, madre e hijo.

Según las autoridades, el fuego no alcanzó a llegar al lugar donde se encontraban la madre y el hijo, por lo que se presume que el fallecimiento fue por intoxicación.

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Autoridades competentes realizarán las diligencias necesarias para determinar la causa del incendio y confirmar la causa oficial de los fallecimientos.

LL