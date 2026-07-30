Una banda de presuntos extorsionadores que cobraban piso a representantes de diversas mutualidades fue capturada por elementos de la Fiscalía de Jalisco tras realizar trabajos de investigación coordinados por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones.

Se trata de cinco hombres detenidos en flagrancia e identificados como Irving Ricardo ‘’N’’, Gerónimo ‘’N’’, Julio Heriberto ‘’N’’, Fausto Daniel ‘’N’’ y Rubén ‘’N’’, quienes presuntamente exigían el pago mensual de 35 mil pesos a cada representante de las organizaciones a cambio de permitirles continuar con sus operaciones.

Las indagatorias establecieron que el pasado 4 de junio varios sujetos acudieron a las oficinas de una mutualidad ubicadas en la colonia Libertad, en Guadalajara, donde preguntaron por su representante; al informarles que el representante no se encontraba en el lugar dejaron un documento con diversas indicaciones y señalaron que posteriormente se comunicarían con él.

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Días después la víctima recibió llamadas y mensajes de WhatsApp de un hombre quien se presume le exigió la cuota mensual de 35 mil pesos; el afectado rechazó realizar cualquier pago.

Posteriormente fue agregado a un grupo de mensajería instantánea en el que se convocó a representantes de diversas organizaciones a una reunión el pasado 24 de julio en una terraza ubicada en la colonia San Elías, en Guadalajara, donde presuntamente se establecerían las condiciones para efectuar los pagos.

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Durante la intervención, se logró observar a cinco hombres que presuntamente organizaban el ingreso de los asistentes y daban indicaciones a quienes arribaban al inmueble.

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Una vez identificados fueron detenidos en flagrancia, mientras que diversas víctimas presentes los señalaron como quienes presuntamente les habían exigido los pagos mediante amenazas.

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Como resultado del operativo y de los trabajos de investigación desarrollados por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, fue asegurado el inmueble ubicado en la colonia San Elías, además de tres vehículos, siete teléfonos celulares y diversa documentación con información relacionada con mutualidades y sus colaboradores, indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación.

LL