El presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizará el viernes un viaje oficial a Cuba para hablar con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la "política de ahogamiento" de Estados Unidos contra la isla, informó la canciller colombiana.

El mandatario colombiano, cuyo mandato de cuatro años termina la próxima semana, es un aliado de La Habana y un crítico de la política exterior del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio.

Petro denuncia constantemente el embargo impuesto por Washington a Cuba desde 1962, así como el reciente bloqueo petrolero y medidas contra los dirigentes de la isla comunista, a la que acusa de ser un riesgo para la seguridad estadounidense.

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La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, aseguró a la emisora La FM que Petro viajará a la capital cubana para "conocer directamente cuál es la situación que está afrontando social y económicamente" el país "por cuenta del bloqueo de Estados Unidos y de la política de ahogamiento".

La funcionaria colombiana no precisó hasta cuándo se extenderá la visita del mandatario.

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El sucesor de Petro, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció el domingo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, países que calificó de "tiranías".

El abogado millonario, que asumirá la presidencia el 7 de agosto, es un aliado de Trump.

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El gobierno cubano señaló el martes que el anuncio de De la Espriella constituye una "clara subordinación" a Estados Unidos.

La Habana fue sede de los diálogos de paz que permitieron el acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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