Para los fanáticos de uno de los superhéroes más populares del mundo, y ante la expectativa por Spider-Man: Brand New Day, conseguir mercancía del amigable vecino arácnido se vuelve casi una misión primordial.

Bajo ese contexto, Pandora suma a su catálogo nuevas piezas inspiradas en Spider-Man dentro de su colaboración con Marvel, una línea pensada para quienes quieren llevar su fandom también en la joyería.

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Charms de Spider-Man llegan al catálogo de Pandora

Spider-Man se ha convertido en uno de los superhéroes más reconocidos de la cultura pop actual, con una base de fanáticos que sigue de cerca cada estreno, colaboración y producto relacionado con su franquicia.

Pandora introduce en su catálogo de joyería una selección de charms para brazaletes, con diseños inspirados en el universo del héroe arácnido. En su sitio web, algunos modelos pueden presentar stock reducido debido a la demanda.

Charm colgante Spiderman de Marvel | Plata Esterlina | $2,189.00 | Compra aquí

Charm colgante Spiderman de Marvel | Plata Esterlina | $1,629.00 | Compra aquí

Set de charms colgantes Marvel Spider-Man 2 productos | $3,818.00 | Compra aquí

Charms de Spider-Man en Pandora. Foto: Pandora

La colaboración con Marvel incluye piezas del clásico superhéroe elaboradas en plata esterlina, con detalles arácnidos y acabados que apelan tanto al coleccionismo como al uso diario.

Pandora Colgante Marvel Spiderman de plata de ley con esmalte rojo negro y transparente | $1,297.05 | Compra aquí

Si bien algunas piezas pueden agotarse en la página oficial, también es posible encontrar modelos de Pandora relacionados con Spider-Man en tiendas en línea como Amazon México, donde la disponibilidad cambia según el vendedor y el inventario.

Marvel x Pandora también reúne a otros héroes de la saga

La colección de Marvel no se limita a Spider-Man. Personajes clásicos como Iron Man, Capitán América y los Guardianes de la Galaxia también forman parte de esta línea en versión charm para decorar las pulseras de Pandora.

Charm Iron Man de The Avengers de Marvel | Bañado en oro de 14k | $2,739.00 | Compra aquí

Charm Loki de Marvel | Plata Esterlina, Bañado en oro de 14k | $2,189.00 | Compra aquí

Charm Capitán América de The Avengers de Marvel | Plata Esterlina | $2,189.00 | Compra aquí

Charm Rocket Raccoon de Guardianes de la Galaxia de Marvel | Plata Esterlina | $1,909.00 | Compra aquí

Charm Groot danzante de Guardianes de la Galaxia de Marvel | Plata Esterlina | $1,909.00 | Compra aquí

Charm Deadpool de Marvel | Plata Esterlina | $2,189.00 | Compra aquí

Además, la propuesta integra elementos icónicos de las películas, como el casco de Thor, el logo de los Avengers y el reactor Arc. Incluso hay anillos tematizados.

Charm Casco de Thor de Marvel | Plata Esterlina, Bañado en oro de 14k | $2,189.00 | Compra aquí

Charm Colgante Reactor ARC de Iron Man de Marvel | Bañado en oro de 14k | $2,189.00 | Compra aquí

Brazalete Pandora Moments cadena de serpiente con broche con logotipo de The Avengers de Marvel | Plata Esterlina | $2,739.00 | Compra aquí

Anillo Pantera Negra Marvel | Plata Esterlina | $2,189.00 | Compra aquí

Pandora cuenta con una colección inspirada en Marvel. Fotos: Pandora

Como suele ocurrir con las colaboraciones de alta demanda, el stock puede ser limitado y variar por tienda, por lo que revisar la disponibilidad antes de comprar es clave para no dejar escapar el diseño favorito.

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