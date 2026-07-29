Para quienes buscan un vehículo práctico para moverse por la ciudad, comprar una moto, motoneta o cuatrimoto puede ser una alternativa atractiva. Sin embargo, encontrar el modelo adecuado al mejor precio no siempre es sencillo, sobre todo cuando se comparan marcas, características y promociones disponibles.

Entre las ofertas más destacadas del momento, Coppel cuenta por tiempo limitado con descuentos en motos de la marca Vento, ideales para motociclistas que desean estrenar vehículo o renovar su forma de transportarse.

Coppel cuenta con promociones en motocicletas de la marca Vento. Foto: Coppel

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Moto Manía: ofertas especiales en Coppel en línea

La promoción vigente en el sitio de Coppel en línea incluye hasta 25% de descuento en productos participantes de Vento Motorcycles U.S.A., entre los que destacan motos, cuatrimotos y motonetas. De acuerdo con la información disponible en la tienda, la campaña estará activa hasta el 31 de julio.

Esta temporada puede ser una buena oportunidad para revisar el catálogo, comparar opciones y elegir un vehículo que se ajuste a las necesidades de traslado cotidiano, ya sea para ir al trabajo, moverse dentro de la ciudad o realizar recorridos cortos con mayor facilidad.

Motocicleta Vento Storm 300 cc 2026 | 18% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $39,999 | Compra aquí

Motocicleta Vento Rocketman 300 Platinum 300 CC 2026 | 23% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $32,999 | Compra aquí

Moto Eléctrica Voltair Sway Max 2026 | 17% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $9,999 | Compra aquí

Motocicleta American Piston R300 California 2027 | 24% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $65,999 | Compra aquí

Motocicleta Vento Thriller 250 cc 2026 | 19% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $28,999 | Compra aquí

Promociones en motocicletas en Coppel. Foto: Generada con IA

¿Qué productos participan en la promoción?

Dentro de Moto Manía, se encuentran modelos participantes de la marca Vento, así como alternativas para distintos estilos de manejo. La selección puede incluir motocicletas para ciudad, motonetas prácticas para trayectos urbanos y cuatrimotos para quienes buscan una opción más recreativa.

Motocicleta Vento Blast 125 cc 2026 | 29% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $16,999 | Compra aquí

Cuatrimoto Vento Gladiator 2.0 200 cc 2026 | 24% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $44,999 | Compra aquí

Motocicleta Carabela Gator Sport 175 cc 2026 | 11% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $24,999 | Compra aquí

Motocicleta Vento Lithium 190 cc 2026 | 22% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $21,499 | Compra aquí

Motocicleta Vento Thunderstar 300 cc 2026 | 17% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $34,999 | Compra aquí

Motoneta Vento Streetrod LT 170 cc 202 | 22% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $27,999 | Compra aquí

Motocicleta Vento Alpina 300 cc 2026 | 26% de descuento exclusivo al pagar de contado en línea | Precio final $45,999 | Compra aquí

Coppel cuenta con promociones especiales. Foto: Generada con IA

Antes de comprar, conviene revisar detalles como cilindrada, tipo de transmisión, rendimiento de combustible, disponibilidad, costo final y condiciones de pago. También es recomendable considerar el equipo de seguridad necesario, como casco, guantes y protecciones, para completar la compra de forma responsable.

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