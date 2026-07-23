Si buscas una laptop premium para trabajar, estudiar o crear contenido sin comprometer el rendimiento, esta oferta de Amazon México merece tu atención.

La ASUS Zenbook S16 está disponible con una rebaja de hasta 11 mil pesos, convirtiéndose en una de las mejores oportunidades para adquirir un equipo de última generación con un importante ahorro.

Este modelo destaca por combinar un diseño ultradelgado, una pantalla de alta calidad y un potente procesador con inteligencia artificial, características que la convierten en una excelente opción para profesionales, estudiantes y creadores de contenido que necesitan potencia y portabilidad.

¿Por qué vale la pena comprar la ASUS Zenbook S16?

La ASUS Zenbook S16 está diseñada para ofrecer un desempeño sobresaliente en productividad, edición de fotografías y video, programación, videollamadas y multitarea.

Entre sus principales características destacan:

Procesador AMD Ryzen AI de última generación.

Unidad de procesamiento neuronal (NPU) para funciones de inteligencia artificial.

Memoria RAM de alta velocidad para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

Unidad SSD PCIe de gran capacidad para iniciar el sistema y abrir programas en segundos.

Sistema de refrigeración optimizado para mantener un rendimiento estable durante largas jornadas.

Pantalla OLED que lleva la experiencia al siguiente nivel

Uno de los mayores atractivos de esta laptop es su pantalla ASUS Lumina OLED de 16 pulgadas, que ofrece colores intensos, negros profundos y un excelente nivel de contraste.

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Sus beneficios incluyen:

Resolución de alta definición.

Excelente reproducción de color para edición de contenido.

Gran nivel de brillo.

Certificaciones para reducir la fatiga visual.

Amplios ángulos de visión.

Ya sea para ver películas, editar imágenes o trabajar con documentos durante horas, la calidad del panel hace una diferencia notable.

Además, incorpora una amplia variedad de puertos para conectar monitores, memorias USB, discos externos y otros accesorios sin depender de adaptadores.