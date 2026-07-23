"Aquel", serie de televisión basada en la vida de Raphael, se estrenará en Netflix el próximo 9 de octubre, confirmó la plataforma este jueves en un comunicado.

Tal y como se había informado previamente, a través de ocho episodios se narrará la vida de uno de los artistas españoles más importantes, desde sus orígenes más humildes en la España de la posguerra, hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales.

"Este 'biopic' no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables, pero todos profundamente significativos", destacó el intérprete en unas declaraciones recogidas por Netflix.

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El actor Javier Morgade será el encargado de interpretar al Raphael joven, mientras que Carlos Santos ('El hombre encarnará al artista en su etapa más madura. El elenco también incluye a Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, la serie es una producción de Dlo Producciones en asociación con Caracol Televisión.

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Con tres nominaciones a los premios Grammy, Raphael fue nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de Grabación y es hijo predilecto de países y ciudades como México, Chile, Nueva York o Los Ángeles.

Entre sus canciones más conocidas están el "Yo soy aquel" que da título a la serie, "Cuando tú no estás", "Qué sabe nadie", "Hablemos del amor", "Estar enamorado" o "Digan lo que digan".

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