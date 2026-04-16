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“¡Un año más señores, un año más!”, fue el grito emocionado del llamado divo de Linares, , cuando se reencontró está noche con su público mexicano, después de que el año pasado tuvo que cancelar su gira por problemas de salud.

La noche de este miércoles la gente disfrutó de dos horas de recuerdos y grandes éxitos, los cuales formaron parte del espectáculo "Raphaelísimo", que tuvo como escenario el Auditorio Nacional.

Desde el primer segundo en que Raphael piso el escenario las ovaciones no se hicieron esperar; una muestra de cariño que el español recibió desde un costado del escenario, para después caminar hasta colocarse al centro de todo, como está acostumbrado a estar desde hace décadas.

A sus 82 años el cantante no ha perdido el salero que lo ha caracterizado desde su juventud, sus sonrisas seductora, el revoloteo de sus manos y sus poses casi altivas siguen estando presentes, y que dejó ver mientras cantaba temas como "La noche", "Yo sigo siendo aquel", "Cierro mis ojos", "Digan lo que digan" y "Mi gran noche", está última se escuchó espectacular con el acompañamiento de 10 mil voces que la corearon de principio a fin.

El ambiente bohemio los dio con algunos temas que hiciera conocidas la diva Edith Piaf como "Padam, Padam"; "La vida en rosa" e "Himno al amor"; también el tango y el arrabal tuvieron un lugar en este show, cuando el divo de Linares interpretó Malena.

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Hay canciones que mueven más los sentimientos del público, y "Cuando tú no estás" es una de ellas, porque en cuanto Raphael comenzó a cantarla la gente no pudo quedarse callada, ya fuera repitiendo estrofas o gritando, le hicieron sentir su emoción.

“Señoras y señores, es para mí un verdadero placer estar de vuelta en esta maravillosa ciudad como es México; desde el comienzo de mi carrera, hace unos años ya, ustedes han sido conmigo absolutamente maravillosos, y ésta es una canción que me ha dado muchas satisfacciones”, dijo el interprete antes de cantar "La Llorona".

Las luces de los celulares hicieron acto de presencia, cuando un tema clásico se escuchó por todo el recinto, "Estar enamorado". En varias ocasiones la gente se puso de pie para aplaudir a su ídolo, quién no podía evitar sonreír cuando esto sucedía.

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“¡Raphael, Raphael!”, fue el gritó que se dejó escuchar por parte de las 10 mil personas ahí presentes, que le pedían al divo más de su repertorio, y éste les complació con sus canciones más populares como, "En carne viva", "Qué sabe nadie", "Yo soy aquel", "Escándalo", y cerró la noche con "Como yo te amo".

“¡Los amo tanto, tanto!”, expresó Raphael en mitad de su última canción, para después despedirse mandando besos al público y salir del escenario, mientras desde sus butacas la gente le pendía una más, pero está vez no lograron que el divo volviera.

rad

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