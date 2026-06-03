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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Washington y Teherán podrían alcanzar un acuerdo de paz "durante el fin de semana", aunque tampoco descartó que fracasen.
"He oído que la negociación anda muy bien", aseguró el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.
Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su "decisión final" sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.
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mcc
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