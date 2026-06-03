Mundo | 03-06-26 | 14:33 | Actualizada | 03-06-26 | 14:33 |

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podrían alcanzar un "durante el fin de semana", aunque tampoco descartó que fracasen.

"He oído que la negociación anda muy bien", aseguró el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.

Trump ya manifestó el viernes pasado que iba a tomar su "decisión final" sobre las negociaciones, pero el fin de semana transcurrió sin ningún resultado oficial.

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