Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Kuwait suspendió temporalmente los vuelos comerciales el miércoles después de que drones iraníes dañaran gravemente su aeropuerto, dejando una persona muerta y decenas de heridos, en la última serie de ataques entre Teherán y Washington que han puesto a prueba un frágil alto al fuego.

El ataque reforzó los riesgos para residentes y viajeros en países del golfo Pérsico que se habían considerado refugios relativos antes de la guerra, ahora en su cuarto mes.

Esas conversaciones se han prolongado durante semanas, mientras los mediadores buscan una tregua más duradera en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Están cada vez más tensas por la ampliación de la guerra de Israel contra los milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán, en Líbano.

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Un funcionario regional dijo que Teherán quiere también el cese de los combates en Líbano antes de volver a las conversaciones. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las negociaciones continuaban.

Los combates en Líbano también han expuesto una grieta entre los aliados Israel y Estados Unidos, con Washington presionando para pedir moderación. Como medida de la fricción, Trump reconoció que había llamado “loco” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una llamada telefónica a principios de esta semana. No obstante, ambos hombres dicen que su relación es sólida.

Mientras tanto, Irán mantiene su control férreo sobre el estrecho de Ormuz (una arteria crucial para el petróleo y el gas natural del mundo y productos relacionados como fertilizantes) y Estados Unidos mantiene bloqueados los puertos iraníes. Los precios mundiales del combustible se mantienen altos, y las consecuencias del conflicto se sienten mucho más allá de la región.

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Ciudadano indio muere en ataque al aeropuerto de Kuwait

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que “varios drones hostiles” atacaron el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait, que reabrió apenas el lunes después de un cierre de meses debido a la guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La embajada de India dijo que la persona fallecida era un ciudadano indio. Las autoridades dijeron que 63 resultaron heridas, incluidos pasajeros y trabajadores, y que algunos habían sufrido heridas graves.

El Ministerio de Defensa de Kuwait dijo que destruyó más de una docena de misiles y un número similar de drones procedentes de Irán.

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Las autoridades de aviación civil de Kuwait indicaron más tarde que el aeropuerto había reabierto parcialmente, con vuelos de Kuwait Airways reanudándose desde otra terminal. No se operarían otros vuelos, señalaron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Kuwait “no aceptará ni tolerará” los ataques y que estaba expulsando a dos diplomáticos iraníes. Tales expulsiones son un medio establecido de comunicar la ira internacional.

EU e Irán toman represalias por ataques anteriores

Mientras tanto, el ejército estadounidense dijo que dos misiles iraníes se desintegraron en ruta hacia Kuwait y que había “derribado múltiples drones” que tenían como objetivo a las fuerzas estadounidenses en el país.

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El ejército también dijo que fuerzas estadounidenses y bareiníes interceptaron misiles dirigidos al reino del golfo Pérsico, que alberga la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Baréin dijo que su ejército había interceptado y destruido tres misiles y varios drones disparados por Irán.

La Guardia Revolucionaria, un poderoso cuerpo paramilitar de Irán, reconoció que había atacado el cuartel general de la 5.ª Flota e instalaciones militares estadounidenses en otro país, pero no nombró a Kuwait.

Tanto Washington como Teherán dijeron que estaban tomando represalias por ataques anteriores o intentos de ataques.

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El ejército estadounidense también dijo que lanzó ataques contra una estación de control terrestre militar iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores de Irán condenó los ataques estadounidenses en la isla, donde dijo que una torre de telecomunicaciones fue alcanzada, y otros ataques anteriores. Los calificó como “actos de agresión” y afirmó que violaban el alto el fuego.

En la red social X, un alto diplomático emiratí, Anwar Gargash, pidió “una posición del golfo (Pérsico) firme, unificada y cohesionada” contra Irán tras los ataques.

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Trump califica los reportes de un cese de las conversaciones como “falsos”

Las agencias de noticias iraníes Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria de Irán, informaron el martes que los negociadores iraníes han dejado de comunicarse con los mediadores del alto el fuego mientras aumentaban las tensiones en Líbano.

Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para poder comentar al respecto, dijo a The Associated Press que Irán no se había comunicado el martes después de decir que un alto el fuego necesitaba hacerse cumplir en Líbano para que las negociaciones continuaran.

Trump calificó los reportes de un cese de las conversaciones como “falsos y erróneos”.

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La guerra está cada vez más ligada a la lucha de Israel en Líbano

Las fuerzas israelíes se han adentrado más en Líbano que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo, mientras Hezbolá ha lanzado ataques con cohetes y drones. El alto el fuego declarado en Líbano está oficialmente vigente y ninguna de las partes se ha retirado formalmente ni ha dado por terminado el alto el fuego, pero los ataques continúan.

Teherán insiste en que cualquier tregua potencial más amplia debe sofocar los combates en Líbano. El primer ministro israelí, Netanyahu, quiere mantener los temas separados y enfrenta una fuerte presión interna para atacar a Hezbolá mientras se prepara para elecciones este otoño.

En una entrevista en un pódcast publicada el miércoles, Trump confirmó un reporte de que llamó a Netanyahu “loco” el lunes en una llamada telefónica salpicada de una grosería. Trump dijo a “Pod Force One” de The New York Post que estaba “un poco molesto” de que la lucha de Israel con Hezbollah estuviera frenando las conversaciones con Irán.

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Aun así, Trump dijo que su relación con Netanyahu era sólida, y que “hemos trabajado muy bien juntos”.

Netanyahu respondió que él y Trump a veces tienen “desacuerdos tácticos”, pero tienen “objetivos comunes” y “están de acuerdo en las cosas principales”.

“Él me respeta. Yo lo respeto. Siempre encontramos una manera de resolver nuestras diferencias”, dijo el primer ministro en una entrevista en el canal estadounidense de noticias empresariales CNBC.

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