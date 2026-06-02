Las fuerzas estadounidenses lanzaron un misil para inhabilitar un barco que intentaba navegar hacia un puerto iraní, en violación de un bloqueo impuesto por Washington, informó el Ejército el martes.

Desde el 13 de abril, cuando inició el bloqueo, Washington ha frenado a la fuerza seis barcos por supuestamente intentar bloquear la restricción.

El petrolero M/T Lexie, con bandera de Botsuana y sin carga, "ignoró repetidas advertencias" durante un periodo de 24 horas, y un avión de guerra "finalmente inutilizó la embarcación al disparar un misil Hellfire contra la sala de máquinas del barco", según un comunicado el Centcom, el mando militar estadounidense responsable de las operaciones en Medio Oriente.

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No mencionó si hubo víctimas en el ataque.

El viernes, de manera similar el Ejército inmovilizó un carguero con bandera de Gambia después de no obedecer las advertencias.

Los días 8 y 6 de mayo y el 19 de abril, el ejército estadounidense inmovilizó cuatro barcos con bandera iraní.

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Las fuerzas de Teherán mantienen cerrado el paso por el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero y comenzó la guerra.

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