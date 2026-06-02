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El gobierno de Perú anunció que el papa León XIV, que tiene nacionalidad peruana, visitará el país antes de fin de año en fecha aún por definir con el Vaticano.
La visita del jefe de la Iglesia católica a Perú, donde Robert Francis Prevost trabajó durante más de 20 años como misionero y obispo de Chiclayo, formará parte de una gira por Sudamérica que incluirá otros dos países de la región, según el diplomático.
"La fecha que el papa va a visitar Perú no la tenemos con precisión, pero será antes de fin de año, en noviembre posiblemente", aseguró a la radio RPP el ministro de Exteriores, Carlos Pareja.
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"Esperamos -agregó- que esté por lo menos tres días porque quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y otra más, quizá la Amazonia".
El papa tiene previsto recibir al presidente interino de Perú, José Carlos Balcázar, el 18 de junio en el Vaticano, y según la cancillería peruana, la fecha de la visita se conocerá luego de ese encuentro.
¿Qué otros países de América visitará el papa León XIV?
El papa León XIV es de Chicago, Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano en 2015.
En febrero, la Conferencia Episcopal Peruana aseguró que la llegada del papa estaba "asegurada en un 80%" y que sería en noviembre o en la primera semana de diciembre.
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Argentina y Uruguay serían los otros dos países de esta gira, según sus autoridades políticas y religiosas.
Perú, con 34 millones de habitantes, es uno de los países más católicos de la región donde más del 80% de la población practica esa religión.
Ha sido visitado por los papas Juan Pablo II (1985 y 1987) y Francisco (2018).
mcc
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