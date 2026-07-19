En la Ciudad de México el ruido está presente en todos lados: en los vehículos, en los establecimientos mercantiles, en los hogares y hasta al caminar. Los antros y bares tienen la música a todo volumen, el motor de camiones de carga, de pasajeros y hasta de motocicletas son bastante escandalosos; incluso, la música o la televisión que hay en los hogares llega a aturdir los oídos.

Al caminar también se percibe el ruido, por ejemplo, el que hacen los organilleros, el carrito de los camotes o el tradicional “se compran colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan”.

Jonathan Torres trabaja en una tienda sobre la calle Allende, en el Centro Histórico; comparte que el Mundial acrecentó el problema.

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“Sí hay mucho ruido, esta calle es muy transitada, tanto por personas y carros, y ahorita por lo del Mundial también se ha llenado mucho de ruido de fanáticos con trompetas y todo eso”, compartió mientras llenaba unas bolsas con semillas en la entrada del establecimiento.

Indicó que para evitar que tanto ruido perturbe sus oídos, cambia de lugar con sus compañeros algunas veces al día para poder descansar de los motores, cláxones, bocinas y demás.

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Mónica, quien acudió al Centro Histórico a realizar unas compras, precisó que los artistas callejeros también generan ruido en exceso. “Hay bastante, si bien no circulan algunos carros, pero hay mucho artista urbano y cada uno tiene sus bocinas y todo eso sí afecta”.

Precisó que el exceso de ruido puede, a la larga, afectar a las personas que trabajan o viven por el Centro Histórico. “Las autoridades podrían hablar con todos los artistas urbanos para decirles que le bajen un poquito, porque todos quieren llamar la atención con sus bocinas”.

CDMX, ciudad ruidosa

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Actualización de las normas

Al día, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) recibe, en promedio, 3.3 denuncias por ruido. Del 1 de enero al 1 de julio de este año se contabilizaron 613 quejas en total, cantidad similar a las recibidas en el mismo periodo de 2025.

Mónica Viétnica Alegre González, procuradora ambiental, reconoció que el ruido en algunas partes de la Ciudad es un problema y la legislación en la materia ya queda corta, por lo que hay que actualizarla.

Recordó que la Norma 005/2013 estipula que de las 6:00 a las 8:00 horas los decibeles (dB) no deberían ser mayores a 63 o 65; mientras que de las 20:00 a las 6:00 horas los decibeles deberían ser de entre 60 y 62.

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En tanto, la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad indica que en el exterior, entre las 18:00 y las 20:00 horas, el ruido no debe pasar los 85 dB, y de las 20:00 a las 6:00 horas no debe ser superior a 75 decibeles.

“Nosotros siempre vamos con la medición de la Norma 005. Ahora bien, esta Norma 005, la verdad, es que actualmente, pues, ya nos queda un poco corta y estamos viendo la necesidad de que esta norma ya pase por un proceso de revisión para que pueda ser mejorada, tanto en los procesos de medición de ruido, como en los de medición de vibraciones.

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“Las vibraciones también son un factor importante que pueden incrementar la molestia en los temas de ruido. Y también deberíamos de tener, o esta Ciudad ya se merece tener una norma en cuanto a lo que sería fuentes móviles; actualmente no existe y esa también es una necesidad que estamos identificando en la procuraduría y que es nuestro punto de partida para poder, más adelante, hacer una propuesta”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

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La titular de la PAOT indicó que las colonias más ruidosas de la Ciudad de México son Roma Norte y Sur, Centro, Hipódromo, Condesa, Doctores y Cuauhtémoc, todas en la alcaldía Cuauhtémoc, que es la demarcación con más quejas por ruido, seguida de Benito Juárez.

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En este sentido, detalló que identificaron 32 corredores de ruido distribuidos en nueve de las 16 alcaldías. La Cuauhtémoc concentró poco más de la mitad de los corredores (17.53% del total), particularmente en las colonias Roma Norte, Hipódromo, Juárez, Centro y Cuauhtémoc.

Entre los corredores más ruidosos destaca el que está sobre la calle de Tamaulipas, en la colonia Hipódromo; Presidente Masaryk, en Polanco; y Álvaro Obregón, en la colonia Roma Norte. De igual forma, sobresalieron los corredores Amberes, Michoacán, Acoxpa y Río Lerma.

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“Entonces, aun cuando el número de denuncias se mantiene constante en los últimos tres años, sí hay un problema de ruido que no es completamente denunciado”, dijo la funcionaria.

Añadió que es importante, poco a poco, pensar ya no en una norma que hable de mediciones puntuales, sino en una que hable de mediciones como de fuentes de área, considerando que hay varios establecimientos que están pegados “y que esos van sumando a las emisiones de ruido… entonces, llega un momento en que la norma no es suficiente para medir un solo punto, de ahí la importancia de trabajar en esa revisión”.

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La procuradora ambiental explicó que cuando reciben una queja por ruido solicitan que se ratifique, posteriormente asisten al punto de molestia para hacer una medición con sonómetros, y si se exceden los decibeles intentan una mediación con el establecimiento mercantil, si esto no ocurre, se procede a la suspensión de actividades.

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Bajarle al volumen

La diputada de Morena Leonor Gómez Otegui presentó una propuesta para crear la Ley de Control de Ruido de la Ciudad de México que busca, entre otras cosas, declarar al ruido como un problema de salud pública y coadyuvar a mitigar el impacto por contaminación acústica en la Ciudad de México.

Esta reforma, que actualmente se encuentra congelada, plantea la creación de un Plan Estratégico de Protección contra el Ruido, que deberá actualizarse cada cuatro años, en el que se fijarán las acciones para combatir el ruido.

Contempla identificar los corredores de ruido en la Ciudad y en cada alcaldía, así como reconocer a los automóviles, taxis, motocicletas, camiones de carga, autobuses de pasajeros y tractocamiones como fuentes emisoras móviles de ruido.

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La diputada panista Claudia Montes de Oca impulsa una reforma a la Ley Ambiental de la Ciudad para establecer con claridad que la contaminación acústica puede afectar la salud física o mental, el descanso, la tranquilidad o la calidad de vida de las personas, así como el equilibrio del entorno.

La petista Miriam Saldaña promueve una reforma a la Ley de Cultura Cívica para que sea un deber ciudadano contribuir a generar un ambiente libre de contaminación visual, así como la originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad que pueda ocasionar daños a la salud de personas.

De acuerdo con el reporte Daños a la Salud Causados por Ruido, de la UNAM, las altas emisiones sonoras pueden ocasionar enfermedades cardiovasculares, taquicardias, taquipnea, hiperacidez, disminución del apetito, enfermedades gastrointestinales, alteración en la reproducción y el desarrollo, fatiga, entre otras.

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También, estrés, ansiedad, inestabilidad emocional, irritabilidad, alteraciones del sueño, disminución de la atención, depresión, falta de rendimiento o agresividad, disminución de la concentración y coordinación.

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