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Si buscas una forma más práctica, rápida y divertida de moverte por la ciudad, Amazon México tiene una oferta que no pasa desapercibida. El Scooter Eléctrico SEGWAY Ninebot ZT3 Pro está disponible con 16% de descuento, lo que representa un ahorro de más de 4 mil pesos respecto a su precio habitual.
Este modelo, con un costo de $21,849.15, está diseñado para quienes necesitan un medio de transporte moderno, potente y seguro para recorrer distancias cortas o medias, ya sea para ir al trabajo, la escuela o simplemente disfrutar de un paseo.
¿Por qué vale la pena comprar el SEGWAY Ninebot ZT3 Pro?
El Ninebot ZT3 Pro destaca por combinar potencia, autonomía y tecnología inteligente, ofreciendo una experiencia de conducción estable incluso en superficies irregulares.
Entre sus principales características destacan:
- Motor eléctrico de alto rendimiento con gran capacidad de aceleración.
- Velocidad máxima de hasta 40 km/h (dependiendo de la normativa local y el modo de conducción).
- Autonomía de hasta 70 kilómetros por carga, según las condiciones de uso.
- Suspensión delantera y trasera para absorber mejor los impactos.
- Llantas todoterreno de gran tamaño que mejoran el agarre.
- Sistema de frenos de alta eficiencia para una conducción más segura.
- Pantalla integrada con información en tiempo real sobre velocidad, batería y modo de manejo.
- Conectividad mediante la aplicación de Segway-Ninebot para personalizar funciones y monitorear el scooter.
- Diseño plegable para facilitar su transporte y almacenamiento.
Ideal para trasladarte sin depender del tráfico
Uno de los mayores atractivos del SEGWAY Ninebot ZT3 Pro es su capacidad para desplazarse con comodidad en calles, ciclovías y caminos con ligeras irregularidades gracias a su sistema de suspensión y neumáticos de gran tamaño.
Su potente motor permite afrontar pendientes con mayor facilidad, mientras que la autonomía resulta suficiente para cubrir varios trayectos urbanos antes de necesitar una nueva recarga.
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Conducción cómoda y segura
El scooter incorpora un sistema de frenado eficiente que ayuda a mejorar el control durante el recorrido, además de luces LED delanteras y traseras que aumentan la visibilidad cuando se conduce de noche.
Su estructura robusta está diseñada para ofrecer estabilidad, mientras que el manillar proporciona un agarre cómodo durante trayectos largos.
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