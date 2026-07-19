Si buscas una forma más práctica, rápida y divertida de moverte por la ciudad, Amazon México tiene una oferta que no pasa desapercibida. El Scooter Eléctrico SEGWAY Ninebot ZT3 Pro está disponible con 16% de descuento, lo que representa un ahorro de más de 4 mil pesos respecto a su precio habitual.

Este modelo, con un costo de $21,849.15, está diseñado para quienes necesitan un medio de transporte moderno, potente y seguro para recorrer distancias cortas o medias, ya sea para ir al trabajo, la escuela o simplemente disfrutar de un paseo.

¿Por qué vale la pena comprar el SEGWAY Ninebot ZT3 Pro?

El Ninebot ZT3 Pro destaca por combinar potencia, autonomía y tecnología inteligente, ofreciendo una experiencia de conducción estable incluso en superficies irregulares.

Entre sus principales características destacan:

Motor eléctrico de alto rendimiento con gran capacidad de aceleración.

Velocidad máxima de hasta 40 km/h (dependiendo de la normativa local y el modo de conducción).

Autonomía de hasta 70 kilómetros por carga, según las condiciones de uso.

Suspensión delantera y trasera para absorber mejor los impactos.

Llantas todoterreno de gran tamaño que mejoran el agarre.

Sistema de frenos de alta eficiencia para una conducción más segura.

Pantalla integrada con información en tiempo real sobre velocidad, batería y modo de manejo.

Conectividad mediante la aplicación de Segway-Ninebot para personalizar funciones y monitorear el scooter.

Diseño plegable para facilitar su transporte y almacenamiento.

SEGWAY NINEBOT ZT3 PRO SCOOTER ELÉCTRICO PLEGABLE. Ver oferta en Amazon México

Ideal para trasladarte sin depender del tráfico

Uno de los mayores atractivos del SEGWAY Ninebot ZT3 Pro es su capacidad para desplazarse con comodidad en calles, ciclovías y caminos con ligeras irregularidades gracias a su sistema de suspensión y neumáticos de gran tamaño.

Su potente motor permite afrontar pendientes con mayor facilidad, mientras que la autonomía resulta suficiente para cubrir varios trayectos urbanos antes de necesitar una nueva recarga.

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Conducción cómoda y segura

El scooter incorpora un sistema de frenado eficiente que ayuda a mejorar el control durante el recorrido, además de luces LED delanteras y traseras que aumentan la visibilidad cuando se conduce de noche.

Su estructura robusta está diseñada para ofrecer estabilidad, mientras que el manillar proporciona un agarre cómodo durante trayectos largos.