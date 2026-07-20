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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé una mañana fresca y tarde calurosa para este lunes 20 de julio en la Ciudad de México.
Se espera cielo medio nublado a nublado, lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en las partes altas del sur y poniente de la ciudad.
Habrá vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.
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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.
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mahc/LL
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