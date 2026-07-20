La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé una mañana fresca y tarde calurosa para este lunes 20 de julio en la Ciudad de México.

Se espera cielo medio nublado a nublado, lluvias con intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo, principalmente en las partes altas del sur y poniente de la ciudad.

Habrá vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 27° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 15° Celsius.

Tendremos mañana fresca y tarde calurosa, cielo medio nublado a nublado, #lluvias con intervalos de chubascos, actividad #eléctrica y posible caída de #granizo, principalmente en partes altas del sur y poniente.



🌡️#TemperaturaMáxima: 27 °C.

🌡️#TemperaturaMínima: 15 °C.



Mantente… pic.twitter.com/nRoFcrUA9j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

mahc/LL