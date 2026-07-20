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Una persona murió durante un incendio registrado la mañana de este lunes en un departamento de un edificio abandonado, ubicado sobre Sur 69, casi esquina con Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.
Juan Manuel Pérez Cova, director general de los Bomberos, a través de su cuenta de x, comentó que el fuego ya fue extinguido, pero “lamentablemente, una persona perdió la vida”, indicó.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Vulcanos acudieron al sitio para combatir el fuego, el cual fue controlado sin que se propagara a viviendas o establecimientos cercanos.
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Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía valoraron a la víctima, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Policías acordonaron la zona, mientras peritos y personal ministerial fueron notificados para realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.
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