Ante la temporada vacacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México hizo un llamado a la ciudadanía a prevenirse sobre la estafa telefónica conocida como "la Patrona".

Con este modo de operación, la SSC explicó en un comunicado que las personas agresoras realizan llamadas o envían mensajes en los que simulan una situación de emergencia; además, suplantan la identidad de un jefe, un familiar o del propietario del inmueble para presionar a la víctima y lograr que entregue dinero, objetos de valor o información confidencial.

Emiten recomendaciones para evitar estafa

Para evitar esto, recomendó no compartir información personal, rutinas o planes de viaje en redes sociales; activar los filtros antispam o el identificador de llamadas en tu teléfono para reducir el riesgo de fraudes; dejar el hogar debidamente asegurado; y mantener comunicación con los vecinos ante cualquier actividad inusual.

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La Secretaría también sugirió verificar la información antes de actuar si se reciben llamadas o mensajes de una supuesta emergencia; no realizar depósitos ni entregar dinero u objetos de valor sin confirmar antes; así como establecer códigos o palabras de seguridad con tu familia o personal de confianza para verificar cualquier situación extraordinaria.

Por lo tanto, la SSC invitó a la población a reportar cualquier llamada sospechosa de inmediato a través de la aplicación Mi Policía, en la red social X mediante las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, o al teléfono 555 208 9898.

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Estafa la patrona. Foto: Especial

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