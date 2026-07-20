La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó a la población para tomar medidas de prevención durante el periodo vacacional sobre el robo a casa habitación con la modalidad del “falso repartidor”.

Con este método, los delincuentes se hacen pasar por repartidores de plataformas de entrega, tocan la puerta simulando llevar un pedido y, al no obtener respuesta, asumen que la vivienda está desocupada, por lo que intentan ingresar de manera ilícita para cometer el robo en cuestión de segundos.

Ante estas situaciones, la SSC recomendó no abrir la puerta si se espera un pedido; verificar quién llama antes de abrir a través de la mirilla o las cámaras de seguridad; solicitar una identificación o número de orden al repartidor; hacer notar que hay presencia dentro del domicilio para evitar que crean que está vacía; así como reforzar puertas, ventanas y otros accesos.

Lee también La glorieta de la Cibeles, embajada de los festejos de España en México

Por lo tanto, la Secretaría recomendó a la ciudadanía reportar cualquier llamada sospechosa en la aplicación Mi Policía, en la red social X mediante las cuentas @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, o al teléfono 555 208 9898.

mahc/LL