Cuautitlán Izcalli, Méx.- El delito de robo de vehículos en el Estado de México ha disminuido en 40.1%, en una comparativa del primer semestre del 2026 con el mismo periodo del 2025. La entidad es la que más casos tiene en todo el país.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecen que de enero a junio del 2026 ocurrieron 7 mil 547 denuncias por dicho ilícito y en el primer semestre del 2025 fueron 12 mil 600.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo, el 55.3% de los vehículos robados fueron bajo la modalidad de violentos, entre enero y junio del 2026.

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En el primer semestre del 2025, el promedio diario de robo de vehículos en el Estado de México era de 69.6 y en el presente año disminuyó para registrar 41.6 cada día, en promedio.

La cifra total de denuncias por robo de vehículos en todo el país es de 48 mil 848, según el corte de enero a junio del 2026 del SESNSP, lo que deja como resultado un promedio diario nacional de 269.8 delitos de este tipo.

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Y de las 31 entidades federativas de México, es el Estado de México el que encabeza la lista con 7 mil 547 denuncias por robo de vehículos, aun y con la disminución del 40.1% que reflejan los datos del SESNSP.

Después está el estado de Jalisco con 4 mil 916; luego Puebla con 4 mil 632; Baja California 3 mil 582; Guanajuato 2 mil 794; Michoacán 2 mil 697; Veracruz 2 mil 517; la Ciudad de México registró 2 mil 489; Sinaloa tuvo 2 mil 347; Morelos 1 mil 933; Hidalgo 1 mil 472; Querétaro 1 mil 451; Chihuahua 1 mil 187.

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Además de Sonora con 1 mil 097 denuncias por robo de vehículo; seguido de Quintana Roo con 1 mil 090; Guerrero 1 mil 080; Oaxaca 1 mil 009; Tabasco 917; Tamaulipas 824; San Luis 820; Aguascalientes 592; Baja California Sur 297; Colima 265; Nuevo León 259; Chiapas 254; Durango 243; Nayarit 228; Tlaxcala 139; Coahuila 100; Yucatán 59; y Campeche con 11 casos.

mahc/LL