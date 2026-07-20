La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituyó al extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ha mantenido los viajes internacionales.

En los 18 meses desde que entró en operación, funcionarios han viajado a destinos como Brasil, Paraguay, Chile y Estados Unidos. También a ciudades europeas, como París, Francia; Madrid, España, y Oporto, Portugal, así como a sitios del continente asiático: Doha, Qatar, y Seúl, en Corea.

A pesar de ello, los viajes, que se llevan a cabo con motivo de foros y convenciones, han sido menores comparados con los que se realizaban anteriormente, al pasar de 35 en los últimos 18 meses del Inai a 24 en los primeros 18 meses de la Secretaría Anticorrupción.

En cuanto a costos, un análisis realizado por EL UNIVERSAL muestra una reducción de montos, pues en los 35 viajes del Inai se erogaron por concepto de viáticos un total de un millón 625 mil pesos, en tanto que por las 24 giras de la nueva dependencia se comprobó el gasto de 498 mil 848 pesos.

El costo

De los 24 viajes internacionales realizados por altos funcionarios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se detectó que en 50% se erogaron 3 mil pesos o menos, incluso, en algunos casos el costo reportado fue de cero pesos.

De acuerdo con la dependencia, lo anterior se debe a que los funcionarios acudieron como invitados especiales con gastos pagados.

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“En el caso de las giras internacionales, las comisiones fueron financiadas en su totalidad por países u organismos internacionales, instituciones anfitrionas o entidades cooperantes, las cuales cubrieron los gastos asociados al viaje, como transporte, hospedaje y/o alimentación. En consecuencia, la dependencia no realizó erogaciones con recursos públicos, por lo que el gasto reportado es de cero pesos.

“Los cooperantes más recurrentes, dada la congruencia de temas, han sido la GIZ [Alemania], Corea, Francia, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado 2.0 (PAcCTO), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico”, respondió la secretaría a solicitud expresa de este diario.

Destaca el viaje realizado a Brasilia, Brasil —del 9 al 13 de junio de 2025—, por el subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera, para asistir al Grupo de Trabajo Anti-Corrupción Working Group (ACWG) del G20 y participar como ponente en el Side Event La dimensión preventiva en el combate a la corrupción frente a las nuevas formas de delincuencia organizada.

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A pesar de que se reportó que Encinas Nájera recibió 29 mil pesos de viáticos, el importe total erogado fue de 9 mil 513 pesos, por lo que el resto fue reintegrado.

El mismo caso sucedió con la titular de la Unidad de Participación Social y Responsabilidad Compartida, Iraís Graciela Barreto Canales, quien acudió al mismo evento, pero sólo gastó 11 mil 499 pesos de los 27 mil 241 que le habían dado de viáticos.

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