El Atlante dio un golpe sobre la mesa con la contratación del portero colombiano David Ospina.

Con el bagaje de haber jugado en el Niza (Francia), el Arsenal (Inglaterra) y el Napoli (Italia), el veterano (37 años) arquero cafetero se convirtió en el refuerzo bomba de los Potros de Hierro para el Apertura 2026.

A su llegada a México, el tres veces mundialista (Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026) se comprometió a “ponerlo todo dentro del terreno de juego”.

“[Estoy] feliz de estar acá, vengo a dar lo mejor de mí. La idea es ponerme a punto lo más rápido posible para estar a disposición del cuerpo técnico. Vengo a aportar mi granito de arena y voy a darlo todo por esta institución”, declaró.

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“Siempre tuve el deseo de venir a la Liga mexicana y voy a aprovechar al máximo esta oportunidad” 🤩



Las primeras declaraciones de David Ospina 🇨🇴 en su llegada a México para reforzar al Atlante 🗣️



Miguel Flores | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/LMtkUGKHKC — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 21, 2026

El futbolista con más partidos disputados en la historia de la Selección de Colombia (131) reconoció que es “una buena decisión” jugar en la Liga MX, sobre todo porque tiene “algo especial” con nuestro país.

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“Tengo compañeros [colombianos] que están aquí en México y contaron del nivel que tiene la Liga mexicana y, al final de mi carrera, es muy positivo para mí [venir]. Siempre tuve ese deseo con la Liga mexicana y, ahora que tengo esta oportunidad, voy a aprovecharla al máximo”, aseguró.

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El histórico guardameta cafetero habló acerca de por qué tomó la decisión de firmar con el Atlante y reveló que las negociaciones fueron “muy rápidas”, a pesar de que se encontraba concentrado con su selección en el Mundial 2026.

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“Sé que es un equipo con muchos jóvenes y un gran cuerpo técnico, es ambicioso tener a alguien como él míster Miguel Herrera. Se presentó esta posibilidad, surgieron las conversaciones y sólo era conocer a la familia Escalante para tomar esta decisión positiva y darle a mi familia esta oportunidad de vivir en México”, manifestó.

En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, David Ospina recibió con orgullo la playera de los Potros de Hierro, a quienes defenderá por al menos el próximo año.