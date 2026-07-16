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Atizapán de Zaragoza, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal aseguraron un vehículo presuntamente utilizado en un robo con violencia a transportista, detuvieron a dos hombres por el delito de encubrimiento por receptación y resguardaron un predio donde localizaron tres vehículos con reporte de robo.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el caso inició tras el reporte del robo de un transporte de carga en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de la colonia México Colonial II, en Ecatepec.
El seguimiento realizado mediante cámaras del C5 permitió identificar un automóvil que presuntamente escoltó a la unidad robada.
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La ruta concluyó en la avenida Convento del Carmen, en Atizapán de Zaragoza, donde se desplegó un operativo con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal.
Durante el operativo, los agentes localizaron un vehículo que coincidía con las características obtenidas en la investigación. Al verificar sus datos confirmaron que correspondía al automóvil relacionado con el robo.
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En el sitio fueron detenidos Eduardo “N” y Luis “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por receptación.
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Como parte de las investigaciones, los agentes ubicaron un predio vinculado con los detenidos. Desde el exterior observaron placas de circulación y tres vehículos.
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La consulta en las bases de datos confirmó que las unidades contaban con reporte de robo vigente, por lo que el inmueble quedó bajo resguardo de la Policía estatal.
El Ministerio Público inició la carpeta de investigación para determinar la situación jurídica de los detenidos y continuar las diligencias relacionadas con el inmueble y los vehículos asegurados.
LL
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