La vida y obra de Elsa Aguirre, una de las grandes figuras del Cine de Oro mexicano, será homenajeada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coordinación con la Cineteca Nacional y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), tras su fallecimiento a los 95 años.

La protagonista de “Lluvia Roja” murió ayer 15 de julio en Cuernavaca, Morelos.

¿Cuándo será el homenaje póstumo a Elsa Aguirre en la Cineteca Nacional?

Las actividades iniciarán el 22 de julio de 2026 a las 19:00 horas en la Cineteca Nacional México, específicamente en la Sala 7, donde se proyectará la película “Cuatro noches contigo”, dirigida por Raúl de Anda, y será de entrada libre.

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La cinta, una comedia romántica estrenada en la década de los cincuenta, narra la historia de una mujer que huye de un matrimonio forzado y encuentra el amor con otro hombre durante un viaje en tren, mientras él también atraviesa una situación complicada al regresar de una venta.

Elsa Aguirre comparte créditos con Luis Aguilar en esta producción, considerada una de las películas que forman parte de los primeros años de trayectoria de la actriz.

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Después de la función se realizará un conversatorio en el que se analizará el impacto de Aguirre en el cine mexicano, así como su trayectoria artística.

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Como parte del homenaje, durante agosto la Cineteca Nacional Chapultepec mostrará una exposición fotográfica con imágenes provenientes de los acervos del IMCINE, la Filmoteca de la UNAM y la propia Cineteca Nacional.

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La muerte de Elsa Aguirre ocurrió poco más de un año después del fallecimiento de su hermana Alma Rosa Aguirre, quien murió en enero de 2025 a los 95 años y también tuvo una carrera como actriz.

A lo largo de su carrera, Elsa Aguirre participó en películas como “Algo flota sobre el agua”, donde compartió pantalla con Arturo de Córdova, y “Vainilla, bronce y morir”. También trabajó junto a figuras como Jorge Negrete, con quien tuvo un sonado pero breve romance.

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Su versatilidad le permitió interpretar personajes en géneros como el drama, el romance, los musicales y la comedia, y se consolidó como una de las figuras más importantes del cine mexicano. A lo largo de su vida recibió diversos reconocimientos, entre ellos homenajes de la Cineteca Nacional y la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en 2023.