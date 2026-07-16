El Gobierno de Puebla condenó el asesinato del docente, periodista y abogado, Josué Martínez, el cual fue atacado a tiros la mañana de hoy en el municipio de San Martín Texmelucan.

En un comunicado de prensa, expresó su pésame a la familia y seres queridos del administrador de la página Noticias Texmelucan.

"El Gobierno del Estado reafirma contundentemente su rechazo a la violencia y refrenda su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad, garantizadas por las leyes del estado y del país", expresó.

Y exhortó a la Fiscalía General del Estado a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y el móvil de esta condenable agresión.

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Mientras tanto, detalló que la Dirección para Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal (SEGOB) brinda acompañamiento a la familia del periodista.

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De acuerdo con los reportes policiales, sujetos a bordo de una motocicleta lo atacaron a tiros en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Los sicarios mataron a la víctima frente a su madre y a su hijo de 13 años, quienes dieron aviso a las autoridades del hecho.

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Elementos de distintas corporaciones acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones; además implementaron un operativo de búsqueda de los responsables.

Las primeras indagatorias, señalan que la víctima –quien era docente, activista social y había participado en temas políticos de su comunidad- recibió amenazas de muerte meses atrás.

La región de San Martín Texmelucan sufre de altos niveles de inseguridad relacionada con el huachicol y robo de transporte público.

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dmrr/cr