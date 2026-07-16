El actor Luis Fernando Peña publicó un video en su cuenta de Instagram desde el hospital, luego de someterse a una cirugía por recomendación médica.

En el clip, el protagonista de "Amar te duele" aparece con buen ánimo, con una bata clínica y vendaje en las piernas. Aunque aún permanecía bajo observación médica, tranquilizó a sus seguidores al asegurar que no se trataba de algo serio.

"Nada grave, no se espanten", expresó.

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El exparticipante de "MasterChef Celebrity" explicó que fue sometido a una circuncisión, un procedimiento ambulatorio que consiste en retirar el prepucio: la piel que recubre el glande. Incluso comentó que, tras permanecer siete horas acostado, ya había logrado ponerse de pie y caminar.

"Antes de que empiecen a decir que son bien machitos, les cuento", añadió.

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Si bien, prefirió no entrar en detalles sobre el problema médico que motivó la intervención para evitar desinformar, explicó que algunos hombres pueden desarrollar una condición en la que el prepucio se va resecando y, al estirarse, provoca dolor e incluso puede llegar a generar lesiones.

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"El doctor me dijo que no estaba grave, pero que me recomendaba (operarme) por cuestiones de salud", señaló.

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Luis Fernando también aseguró que se trata de una condición que afecta aproximadamente al 1 % de los hombres, por lo que aprovechó para invitar a sus seguidores a acudir con un especialista.

"Vayan al doctor", recomendó.

La publicación generó reacciones entre sus colegas, quienes le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación. Entre ellos estuvieron Angelique Boyer, Consuelo Duval, Salvador Zerboni, Aaron Mercury y Andrea Noli, quien escribió: "¡Amigo! Que te recuperes pronto".

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