El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, confío en que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo aclarará los señalamientos de la FGR en su contra y lamentó que dicha instancia no actúe con la misma celeridad contra los gobernadores morenistas Marina del Pilar y Rubén Rocha contra quienes hay pruebas contundentes.

Expuso que ante la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

En un comunicado dijo que Acción Nacional manifestó su confianza en que Ernesto Ruffo aclarará los hechos que se le imputan por las vías legales correspondientes y reiteró que ninguna persona debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce para cualquier ciudadano.

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“El PAN sostiene que la justicia debe aplicarse con el mismo criterio para todas y todos. Mientras en el caso de Ernesto Ruffo las autoridades actuaron de manera inmediata, existen otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los que hasta ahora no han actuado aún con pruebas contundentes. La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca”.

Asimismo, Acción Nacional consideró que resulta inevitable observar que esta detención ocurre en medio de la creciente atención pública sobre el caso de la gobernadora Marina del Pilar, quien continúa sin ofrecer respuestas suficientes sobre los graves señalamientos que pesan en su contra.

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“La coincidencia de estos hechos hace indispensable que las autoridades actúen con absoluta transparencia y demuestren que la procuración de justicia no responde a intereses políticos ni a tratamientos diferenciados. La confianza en las instituciones sólo puede construirse cuando la ley se aplica de manera imparcial, sin importar nombres, partidos o cargos públicos”.

Romero reiteró que siempre defenderá el Estado de derecho, la legalidad y la igualdad ante la ley, convencido de que la justicia sólo fortalece a México cuando se aplica con independencia, sin consigna y con pleno respeto a los derechos de todas las personas.

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PAN de BC asegura que detención es "intento de desviar la atención"

El Partido Acción Nacional (PAN) de Baja California aseguró que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se trata de un intento de desviar la atención de la controversia generada por los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila en donde intenta pactar con supuestos intermediarios de agencias de seguridad en Estados Unidos.

“Ante el desastre de Morena por los audios de Marina del Pilar, hoy pretenden generar un distractor. La detención injustificada de Ruffo no es más que una burda y sucia maniobra que se les va a revertir ante la gente”, se publicó en el perfil del PAN Baja California en redes sociales.

En un comunicado, el grupo político también consideró que, ante la detención del exgobernador, corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, respetando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

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