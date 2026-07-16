Un juez liberó al único detenido tras la desaparición de Justhin Enrique, Jórdan Isaac y Christopher Alfredo quienes presuntamente fueron enganchados por un grupo criminal para reclutarlos y posteriormente fueron liberados.

Durante la audiencia de control el juzgador consideró que el sujeto –chofer del vehículo en que según las autoridades fueron trasladados los tres adolescentes– no fue detenido en flagrancia, por lo que su arresto no fue legal.

La vicefiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, explicó que la Fiscalía mantiene la hipótesis de que esta persona tenía conocimiento pleno de que llevaba a los tres menores hacia el lugar donde serían puestos en cautiverio, por lo que ya se solicitó una nueva audiencia para imputarlo y continuar con el proceso.

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“El día 8 de julio, a través de actos de investigación, se logra la detención de una persona que iba conduciendo y que según nuestras investigaciones es la persona que trasladaba a estos jovencitos una vez que ya estaban captados o enganchados, y hasta el día siguiente sucede su liberación”, señaló Trujillo.

La vicefiscal indicó que el criterio del juez fue que el conductor no fue detenido en flagrancia porque no estaba cometiendo el delito en el momento del arresto, pero insistió en que, desde la perspectiva de la Fiscalía, el delito de desaparición cometida por particulares es un delito de carácter continuo, es decir, que sigue ocurriendo en tanto la víctima no aparezca, y el conductor fue arrestado un día antes de que los tres jóvenes fueran liberados.

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Reveló que según las indagatorias los tres adolescentes fueron trasladados a Zacatecas, además, mediante fotografías lograron identificar a otras personas cautivas en los mismos sitios donde ellos estuvieron recluidos, con lo cual se logró dar con el paradero de otra persona desaparecida que ya fue reintegrada a su círculo familiar.

Cuando se determine la fecha de la nueva audiencia de imputación, el chofer involucrado será citado a asistir por su voluntad y en caso de no hacerlo se liberará una orden de aprehensión en su contra.

dmrr