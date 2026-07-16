Cuando se habla del comercio de gas natural entre México y Estados Unidos, la atención suele centrarse en la dependencia mexicana. Sin embargo, los gasoductos que atraviesan la frontera también son fundamentales para Texas, ya que ofrecen una salida para parte de la producción de la Cuenca Pérmica, una de las regiones petroleras y gasíferas más importantes de Estados Unidos.

Además, esta infraestructura permite transportar el gas asociado que se obtiene durante la extracción de petróleo y llevarlo hasta los consumidores.

Leer también El otro reto del Mundial 2026: mantener la luz encendida

México mantiene la demanda de gas natural de Texas

Hasta ahora no existen señales de que México tenga la intención de reducir sus compras de gas natural. Esto obedece, en parte, a la ventaja económica que representa el bajo precio del gas texano para el mercado mexicano.

En abril de 2026, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proyectó que las exportaciones estadounidenses por ducto continuarían creciendo durante ese año y el siguiente, impulsadas principalmente por la demanda de México.

Ese mismo mes, el precio promedio del gas enviado por ducto a territorio mexicano cayó a 0.36 dólares por cada mil pies cúbicos, el nivel más bajo de la serie mensual de la EIA disponible desde 1989.

¿Por qué México es clave para la industria energética de Texas?

De acuerdo con un análisis de la Reserva Federal de Dallas, la importancia de México para los productores del oeste de Texas va mucho más allá de los ingresos por exportación.

En la Cuenca Pérmica, producir petróleo implica también producir gas natural. Ese gas asociado debe transportarse, venderse o procesarse. En el pasado, parte del excedente podía quemarse en sitio mediante una práctica conocida como flaring, pero las restricciones ambientales han limitado esta alternativa.

Si los productores no cuentan con suficiente capacidad para evacuar ese gas, podrían verse obligados a reducir la extracción de petróleo. En este contexto, las exportaciones hacia México ayudan a absorber parte de esos volúmenes y contribuyen a mantener la producción petrolera en Texas.

Texas amplía la infraestructura para transportar gas natural. Foto: iStock

David Rosales, socio de Elevation Ideas y exdirector general de Gas Natural de la Secretaría de Energía, señaló que un eventual recorte del abasto hacia México incrementaría la disponibilidad de gas en Estados Unidos y afectaría tanto los volúmenes comercializados como los precios.

Waha: el antecedente que muestra el impacto del exceso de gas

El mercado ya ha mostrado qué ocurre cuando sobra producción y no existe suficiente capacidad de transporte.

Waha, principal punto de referencia para el gas del oeste de Texas, registró entre principios de marzo y finales de mayo de 2026 un precio semanal promedio de -4.63 dólares, lo que significa que los productores llegaron a pagar para que otros retiraran ese gas. En uno de los momentos más críticos, el precio descendió hasta -9 dólares.

En ese periodo, las compras de México ayudaron a absorber parte del gas producido en la región.

Texas amplía la infraestructura para transportar gas natural

A finales de junio de 2026, Kinder Morgan amplió la capacidad del gasoducto Gulf Coast Express, con el objetivo de transportar mayores volúmenes de gas desde la Cuenca Pérmica hacia el sur de Texas.

Su entrada en operación coincidió con una recuperación de los precios en Waha, de acuerdo con East Daley Analytics, un episodio que evidencia la influencia de la infraestructura de transporte sobre el mercado regional.

Un mercado energético integrado entre México y Estados Unidos

Aunque Texas cuenta con otras alternativas para colocar su producción de gas natural, ninguna sustituiría de manera inmediata a un comprador cercano y conectado mediante gasoductos.

Kenneth Medlock, director senior del Center for Energy Studies del Baker Institute de Rice University , define al mercado norteamericano de gas como un sistema "profundamente integrado". Su análisis destaca el comercio por ductos entre Estados Unidos, México y Canadá, y subraya que México es un importador significativo y con una demanda creciente de gas estadounidense.

Desde la perspectiva de los especialistas, una disminución en las compras mexicanas no implicaría únicamente la pérdida de un cliente para Texas. Debido a la integración de ambos mercados, el estado tendría que encontrar espacio para parte del gas que hoy cruza la frontera, mientras que México debería sustituir una fuente relevante de suministro.

Aunque este escenario no se presenta actualmente, pone de manifiesto que la relación energética entre ambos países funciona en ambos sentidos de la frontera.

Leer también Rezago energético en México: 1.3 millones de personas sin acceso a electricidad