Cada vez más, la vida cotidiana depende de la electricidad: cargar el celular, usar inteligencia artificial o cambiar un auto de gasolina por uno eléctrico exige un sistema confiable y con fuentes diversas, incluidas las renovables.

En México, esa confiabilidad tiene como columna vertebral al gas natural, el cual alimenta a la recién inaugurada Central de Ciclo Combinado Manzanillo III.

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Manzanillo III fortalece la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional

“Esta central proporciona confiabilidad como energía firme”, señaló la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, quien respecto a Manzanillo III agregó que es “una base necesaria para incorporar fuentes renovables de energía, sin poner en riesgo el suministro del Sistema Eléctrico Nacional”.

Dicha unidad forma parte del complejo de Manzanillo y suma 357 megawatts (MW) de capacidad, con lo que este alcanza un total de 2 mil 860 MW. De acuerdo con información oficial, la planta podrá atender a cerca de 800 mil usuarios, además de sectores comerciales e industriales de la región Occidente.

La inversión de la central ascendió a 347.45 millones de dólares. Según Cuitláhuac García, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), alrededor del 60% de la electricidad que se consume en México proviene de este energético, el mismo que alimenta el ciclo combinado.

El gas como respaldo del sistema eléctrico

Además de incrementar la capacidad de generación, el proyecto incorpora mejoras en eficiencia. De acuerdo con la Secretaría de Energía, la central permitirá evitar la emisión anual de aproximadamente 937 mil toneladas de dióxido de carbono, equivalente a retirar más de 312 mil vehículos de circulación, mientras genera un importante ahorro en el consumo de agua.

Sin embargo, el reto está en el funcionamiento del sistema en su conjunto. Para la Agencia Internacional de Energía, esto significa que los sistemas eléctricos requieren fuentes de generación firme que respalden a las renovables cuando estas no están disponibles.

A este escenario se suma el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en México, que ha aumentado a un ritmo cercano al 2.5% anual en la última década, de acuerdo con estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) basadas en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PLADESE).

Manzanillo III fortalece al Sistema Eléctrico Nacional. Foto: Cortesía

En años recientes, la demanda ha crecido más rápido que la capacidad de generación disponible: 3.5% frente a 0.6% en 2023, según el IMCO con base en datos del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038, lo que ha incrementado la presión sobre el sistema eléctrico.

Este desafío se intensifica ya que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la integración de energías renovables, cuya naturaleza es variable, como la solar y la eólica, implica que no estén disponibles de forma constante y requiere contar con sistemas de respaldo para garantizar el suministro.

En este contexto, el gas natural se mantiene como uno de los componentes que aportan flexibilidad y confiabilidad a la operación del sistema eléctrico, al funcionar como una fuente de generación firme que puede responder a las variaciones de estas tecnologías.

Infraestructura para el suministro de gas

El funcionamiento de centrales como Manzanillo III depende del abastecimiento continuo de gas natural. El gasoducto Guadalajara-Manzanillo, operado por TC Energía, conecta con centrales eléctricas y centros de consumo en la región Occidente-Bajío.

“Este gasoducto forma parte de un sistema integral que permite llevar el gas natural desde el suministro hasta la generación eléctrica”, afirmó Paulina Poo, directora de Medio Ambiente y Servicios Regulatorios, de TC Energía.

“Infraestructura como esta asegura el flujo continuo de energía que requieren centrales como Manzanillo III y hace posible integrar de manera confiable energías renovables al sistema", añadió. El ducto, con una extensión de 313 kilómetros, permite el suministro de gas a una de las zonas con mayor demanda eléctrica del país.

Más que una contradicción, Manzanillo III refleja cómo se está construyendo la transición energética en México, con renovables en expansión y con el gas natural como un respaldo que permite mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

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