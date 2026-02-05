México, el puente energético entre América del Norte y Asia

Asia consume más gas natural licuado que el resto del mundo combinado, y su demanda continúa en aumento. Países como Japón y Corea del Sur importan casi el 100% del gas que utilizan, debido a la ausencia total de yacimientos propios. China, aunque cuenta con producción nacional, requiere volúmenes tan elevados para sostener su crecimiento económico que también depende en gran medida de las importaciones.

En este contexto, el GNL transportado por vía marítima se ha convertido en la mejor opción para abastecer a las economías asiáticas.

Ventaja logística: tiempos de entrega más cortos

México ofrece dos ventajas clave: acceso directo al gas estadounidense —uno de los más competitivos del mundo— y puertos en el Pacífico con tiempos de traslado de apenas 14 días hacia Asia.

Aunque países como Australia y Qatar están geográficamente más cerca de los mercados asiáticos, la ventaja mexicana radica en la combinación de bajo costo del gas y tiempos de entrega razonables. Un embarque desde la costa este de Estados Unidos puede tardar hasta 31 días en llegar a Asia debido al tránsito por el Canal de Panamá, mientras que desde puertos mexicanos del Pacífico el trayecto se reduce a la mitad.

El modelo: importar, transformar y exportar

La clave está en el modelo de transformación energética. México puede importar gas natural a precios competitivos, licuarlo en plantas ubicadas en el Pacífico y exportarlo a mercados asiáticos que pagan precios más altos.

Foto: iStock

“Es como una maquila: traes el producto, una parte la consumes y otra la transformas para exportarla”, explicó Guadalupe Campuzano, socia del despacho de asesoría EnergeA. “Lo que se obtiene es un margen por el proceso de transformación”.

Infraestructura crítica: gasoductos y terminales de GNL

Este modelo depende de una infraestructura energética estratégica, especialmente de los gasoductos transfronterizos.

En la costa este, el gasoducto Sur de Texas–Tuxpan abastece a la terminal Fast LNG, que ya opera costa afuera en Altamira, Tamaulipas. En el Pacífico, la terminal Energía Costa Azul, ubicada en Ensenada, está programada para iniciar operaciones en 2026 y será alimentada por el gasoducto Rosarito en México y North Baja del lado estadounidense.

“Transportar gas natural desde Estados Unidos no solo garantiza un suministro confiable y competitivo, también permite que México se posicione como un jugador energético clave a nivel global”, señaló Dulce González, analista senior de Estrategia en TC Energía.

Regulación: una ventana de oportunidad

A las ventajas geográficas y de costos se suma el factor regulatorio. De acuerdo con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, en estados como California u Oregón existen fuertes restricciones para desarrollar proyectos de licuefacción de gas natural.

Foto: iStock

“Es un tema eminentemente regulatorio”, explicó, lo que abre una ventana de oportunidad para México, donde existen mayores facilidades para este tipo de inversiones energéticas.

Los números detrás de la oportunidad

Proyectos como Fast LNG en Altamira y Energía Costa Azul representan inversiones superiores a los 3 mil millones de dólares. Solo la construcción de Energía Costa Azul generó más de 4,000 empleos en su punto máximo.

Otros proyectos en desarrollo incluyen Amigo LNG en Puerto Libertad, Sonora, con una inversión de más de 2,100 millones de dólares, y Vista Pacífico en Topolobampo, Sinaloa.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos proyecta que, para 2028, América del Norte —integrada por Estados Unidos, Canadá y México— duplicará su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL), impulsada por una ola de nuevos proyectos que actualmente se encuentran en construcción.

En medio de la reconfiguración de los flujos energéticos globales, México se consolida como un puente estratégico entre el gas natural de bajo costo de América del Norte y la creciente demanda energética de Asia.

