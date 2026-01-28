Electromovilidad: un nuevo impulso para la infraestructura eléctrica de México

La electromovilidad transforma la demanda energética de México. Las ventas de vehículos que se conectan a la red eléctrica alcanzaron 30 mil 127 unidades en 2025. Aunque aún representa una fracción del mercado, la Secretaría de Energía (SENER) proyecta que para 2038 habrá 6.4 millones de estos vehículos en circulación, más de 200 veces la flota actual.

Este crecimiento exponencial ejercerá una presión cada vez mayor sobre un sistema eléctrico que ya muestra señales de estrés: la demanda de energía creció 3.5% en 2023, por encima de las proyecciones oficiales de entre 2.4% y 2.5%, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Para sostener esta transición, México necesitará añadir alrededor de 4.6 gigawatts de capacidad anual —un equivalente a abastecer a más de 3 millones de hogares— de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PLADESE) 2025-2039.

La electromovilidad ofrece beneficios ambientales que justifican este esfuerzo. El Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) detalla que un vehículo eléctrico emite 73% menos CO₂ que uno de combustión a lo largo de su ciclo de vida completo. Sin embargo, este beneficio solo será real si se garantiza que la electricidad provenga de fuentes confiables, asequibles y más limpias.

El dilema de las renovables

Aunque la energía solar y eólica son muy valiosas para reducir emisiones, no siempre pueden generar electricidad cuando se necesita porque dependen del sol y del viento. Esa intermitencia hace que, por sí solas, no sean totalmente fiables y requieran otras fuentes o soluciones de respaldo para garantizar que siempre haya energía disponible.

A este panorama se suma el desafío de infraestructura que plantea la electromovilidad. Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, es contundente: "Tienes un reto muy importante en términos de redes de distribución y electrolineras”.

Gas natural: el respaldo que México ya tiene

Para responder al crecimiento de la demanda eléctrica, México está ampliando su capacidad firme con centrales de ciclo combinado que operan con gas natural. El país prevé añadir 22,000 megavatios hacia 2030.

El gas natural genera alrededor del 60% de la electricidad del país y llegó a representar hasta 65% durante los primeros nueve meses de 2025, de acuerdo con datos del CENACE. Pero más allá de los números, el gas natural ofrece una ventaja que se apega al principio de la electromovilidad: una transición más limpia.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el gas natural emite aproximadamente 50% menos CO₂ que el carbón y entre 25% y 30% menos que el petróleo para la misma cantidad de energía producida. Esta característica ha tenido impactos tangibles en México.

Entre 2010 y 2019, México redujo su intensidad de emisiones per cápita en 8.8%, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Una parte de esta tendencia está asociada a cambios en la matriz eléctrica, particularmente al aumento del uso de gas natural que sustituyó combustibles más contaminantes.

Además, el gas natural cuenta con una ventaja logística clave en México: una extensa red de más de 18,000 kilómetros de gasoductos, de acuerdo con datos de la SENER, que atraviesa gran parte del territorio nacional y conecta a las regiones centro, norte y Bajío.

Ocampo subraya que el reto principal está en la planeación: "Hoy la demanda es marginal, pero es el momento para prepararse, el crecimiento será exponencial. Hay que desarrollar infraestructura desde ya".

Para México, la ecuación es clara: más vehículos eléctricos significan más demanda eléctrica, más demanda implica más presión sobre la red, y una red bajo presión requiere respaldo confiable. Ese respaldo, al menos por ahora, tiene un nombre: gas natural.

