La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa amar a México”.

Durante la inauguración de la Central Ciclo Combinado “Teresa Urrea Chávez” en Manzanillo, Colima, acusó que se buscaba privatizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el periodo neoliberal.

“Cambia la ecuación cuando llegue el presidente López Obrador (...)”, dijo al destacar la prioridad de la CFE frente a los privados “y eso da una visión completamente distinta en el despacho eléctrico”.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante inauguración de la Central Ciclo Combinado “Teresa Urrea Chávez” en Manzanillo, Colima (13/06/2026). Foto: Presidencia

Reconoció que los trabajadores y las trabajadoras son quienes sostienen a la empresa: “Sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa amar a México. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa fortalecer la soberanía nacional y eso es lo que estamos haciendo con la inauguración de esta planta”.

Mencionó la titular del Ejecutivo federal que se busca tener 28 mil megawatts adicionales en el sexenio.

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Previo a iniciar con su discurso, la mandataria federal fue interrumpida por trabajadores de la CFE, a quienes se comprometió a atender después del evento.

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Nueva Central Ciclo Combinado “Teresa Urrea Chávez” en Manzanillo, Colima (13/06/2026). Foto: Presidencia

Luz Elena González, secretaria de Energía, explicó que esta central proporciona “confiabilidad con energía firme y más eficiente”, transitando hacia una sociedad más sustentable.

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Aseguró González que en “muy poco tiempo” se han logrado revertir “años de desmantelamiento” de la CFE y adelantó la entrada en operación de 38 nuevas plantas renovables.

La gobernadora Indira Vizcaíno indicó que la central ya genera energía para el sistema eléctrico nacional, para el occidente e incluso para el bajío. Destacó el crecimiento del puerto de Manzanillo con responsabilidad ambiental y crecimientos para la ciudadanía.

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Inauguran Central Ciclo Combinado “Teresa Urrea Chávez” en Manzanillo, Colima (13/06/2026). Foto: Presidencia

La directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja, refirió que la central Ciclo Combinado Manzanillo III representa “una decisión concreta”: “Ampliar la capacidad de generación de la CFE, fortalecer el suministro eléctrico en una región estratégica y acompañar con infraestructura el crecimiento económico de nuestro país”.

“Esta central suma capacidad al sistema, da mayor respaldo a la red eléctrica y permite responder con más solidez a la demanda de una región que no se detiene. Eso es lo relevante de esta obra”, agregó al destacar la tecnología del ciclo combinado.

Calleja aprovechó para respaldar a la titular del Ejecutivo federal: “Aquí estamos los que queremos que le vaya bien a México. Y con acciones como esta, queda claro que cada México irá mejor”.

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