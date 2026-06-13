La dirigencia nacional del PAN condenó el asesinato del edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, quien fue atacado a balazos al interior de su domicilio la mañana de este sábado 13 de junio, por lo que pidió una investigación pronta, exhaustiva y transparente para esclarecer el caso.

A través de un comunicado, las autoridades del partido, a cargo de Jorge Romero, afirmaron que lo anterior deja en evidencia que México atraviesa una grave crisis de inseguridad.

"Acción Nacional expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos, colaboradores y a toda la comunidad de San Miguel Amatitlán. Nos solidarizamos con su dolor y reiteramos nuestro acompañamiento en estos momentos difíciles", señalaron.

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Asesinan a edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez (13/06/2026). Foto: Especial

La dirigencia albiazul, sostuvo que dicho crimen no puede verse como un hecho aislado.

"Se suma a una larga lista de homicidios, ataques y actos de violencia que han alcanzado a autoridades, candidatos, dirigentes políticos y ciudadanos en todo el territorio nacional, ante la incapacidad del Gobierno Federal para garantizar condiciones mínimas de seguridad", expresaron.

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En el comunicado, aseguraron que México enfrenta la etapa más violenta de su historia reciente.

"Nunca antes se habían acumulado tantos homicidios, desapariciones y regiones enteras sometidas por el crimen organizado como durante los gobiernos de Morena. Mientras los grupos criminales amplían su control territorial, el oficialismo continúa minimizando la realidad y evadiendo su responsabilidad", condenaron.

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Agregaron que la estrategia de “abrazos, no balazos” "fracasó".

"Los hechos demuestran que la delincuencia opera con mayor fuerza, mayor impunidad y mayor capacidad de intimidación que nunca. Hoy no sólo están en riesgo las autoridades o los actores políticos; están en riesgo millones de familias mexicanas".

Por último, Acción Nacional exigió a las autoridades federales, estatales y ministeriales una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune.

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"La violencia no puede seguir normalizándose en México. La memoria de Joel Bravo Martínez exige verdad, justicia y un compromiso real para recuperar la seguridad que las familias mexicanas merecen", concluyeron.

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Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, también lamentó el asesinato del edil y se sumó a las condolencias para los amigos y familia de la víctima.

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"Lamentamos profundamente el cobarde asesinato de Joel Bravo Martínez, edil panista de San Miguel Amatitlán. Nos solidarizamos con su familia y seres queridos. Descanse en paz", escribió en un posteo en redes sociales.

Asesinan a balazos a edil Joel Bravo y Gabinete de Seguridad despliega operativo en la zona

De acuerdo a las primeras versión del asesinato, el edil fue atacado por disparos de arma de fuego al interior de su domicilio cerca de las 8:00 horas de este sábado 13 de junio.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó el ataque en la región de la Mixteca e informó que asumía las indagatorias para esclarecer la mecánica del ataque, identificar a los autores materiales e intelectuales y garantizar la aplicación de la ley en busca de evitar la impunidad.

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Por medio de un comunicado, la Fiscalía estatal detalló que "ante la gravedad del hecho", se endureció la presencia policial y se desplegó un operativo en la zona en busca de cercar rutas de escape y dar con el paradero de los responsables.

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Policía Municipal del ayuntamiento de Oaxaca. Foto: Edwin Hernández

Asimismo, compartió que equipos multidisciplinarios, conformados por la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal del Instituto de Servicios Periciales, se desplegaron en el lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios criminalísticos.

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Cabe destacar que el pasado 22 de mayo, el edil emanado del PAN fue víctima de un supuesto asalto carretero reportado sobre la carretera a Acatlán-Oaxaca, en el municipio de Santiago Petlalcingo, Puebla.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad informó que las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el Gobierno de Oaxaca para apoyar las investigaciones y detener a los responsables.

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"No habrá impunidad", compartió en un posteo en su cuenta de X y confirmó que Gabinete de Seguridad reforzó su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad.

Estado no protegió a alcalde de Amatitlán: Kenia López Rabadán

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, condenó el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca.

A través de su cuenta de X, afirmó que el edil ya había externado que temía por su vida y el Estado no lo protegió.

Dijo que la impunidad en casos de asesinatos, y de violencia en general, es inaceptable, y exigió que lo anterior se atienda a la brevedad.

"Lamento profundamente el asesinato Joel Ángel Bravo Martínez, Presidente Municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. La violencia no debe ser la constante en nuestro país, la impunidad con la que los asesinos viven es inaceptable. El Estado debe garantizar la seguridad, es su función básica y lamentablemente no se está cumpliendo. El Alcalde advirtió que temía por su vida y no lo protegieron", sentenció en su cuenta de X.

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