Nación | 12-06-26 | 17:43 | Actualizada | 12-06-26 | 17:43 |

Tres presuntos traficantes de personas, entre ellos Gregorio Moreno Reta, “Goyo”, líder del grupo criminal con presencia en Reynosa y Río Bravo, , fueron vinculados a proceso por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer .

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que además un juez de control les dictó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Moreno Reta, Britani Yuliana Moreno Azua y Balbina Azua Rodríguez, alias Balbi fueron ingresados al Centro de Ejecución de Sanciones en Matamoros, en dicha entidad.

De acuerdo con la FGR, agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a los tres procesados, en conjunto con el Gabinete de Seguridad federal, durante un cateo en la colonia Cumbres, municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Decomiso en Tamaulipas. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).
Decomiso en Tamaulipas. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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Como resultado del operativo, se aseguraron cuatro inmuebles, 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, documentos y dinero en efectivo.

Según las investigaciones ministeriales del caso, Gregorio Moreno Reta, Britani Yuliana Moreno Azua y Balbina Azua Rodríguez habrían participaron en el tráfico de personas desde 2024, para una organización criminal con presencia en los municipios de Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

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A las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, señaló la Fiscalía General de la República.

Decomiso en Tamaulipas. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).
Decomiso en Tamaulipas. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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dft/bmc

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