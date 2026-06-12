Tres presuntos traficantes de personas, entre ellos Gregorio Moreno Reta, “Goyo”, líder del grupo criminal con presencia en Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, fueron vinculados a proceso por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que además un juez de control les dictó la prisión preventiva oficiosa, por lo que Moreno Reta, Britani Yuliana Moreno Azua y Balbina Azua Rodríguez, alias Balbi fueron ingresados al Centro de Ejecución de Sanciones en Matamoros, en dicha entidad.

De acuerdo con la FGR, agentes de la Policía Federal Ministerial detuvieron a los tres procesados, en conjunto con el Gabinete de Seguridad federal, durante un cateo en la colonia Cumbres, municipio de Río Bravo, Tamaulipas.

Decomiso en Tamaulipas. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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Como resultado del operativo, se aseguraron cuatro inmuebles, 12 teléfonos celulares, una cámara fotográfica, un vehículo, documentos y dinero en efectivo.

Según las investigaciones ministeriales del caso, Gregorio Moreno Reta, Britani Yuliana Moreno Azua y Balbina Azua Rodríguez habrían participaron en el tráfico de personas desde 2024, para una organización criminal con presencia en los municipios de Reynosa y Río Bravo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos.

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A las personas mencionadas se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, señaló la Fiscalía General de la República.

Decomiso en Tamaulipas. Foto: Fiscalía General de la República (FGR).

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