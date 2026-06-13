Morena anunció que este fin de semana realizará más de 200 asambleas informativas en plazas públicas y espacios comunitarios del país en busca de defender la "Transformación y la Soberanía Nacional".

Por medio de un comunicado, el partido guinda que lidera Ariadna Montiel Reyes, informó que esta estrategia responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para "defender a nuestro país de la injerencia extranjera y la desinformación".

En el escrito, la dirigencia del partido compartió que comenzarán este mismo sábado 13 y domingo 14 de junio con reuniones en todas las plazas públicas y espacios comunitarios de los 32 estados del país. La invitación también fue compartida por la lideresa Montiel Reyes a través de sus redes sociales.

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En dichas asambleas se prevé compartir el mensaje de que "las decisiones de México las toman las mexicanas y los mexicanos", así como defender los "logros de la Cuarta Transformación" y el proyecto de la presidenta Sheinbaum Pardo, ya que, asegura, este es el objetivo de la militancia, los Comités Estatales, legisladoras y legisladores, así como de dirigentes locales del partido.

El partido oficialista detalló que el despliegue territorial en toda la República se extenderá durante los meses de junio, julio y agosto, con la meta de realizar al menos una asamblea por municipio, dividiéndose por distritos electorales en el caso de las localidades más grandes.

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"En México, el pueblo manda, y Morena lo acompaña en cada rincón del territorio combatiendo la desinformación con las armas de la verdad y el bienestar social, para reafirmar que nuestro país es una nación libre, independiente y soberana", se lee en el comunicado.

Cabe destacar que el partido guinda compartió un enlace en donde las personas podrán consultar el día, hora y ubicación exacta para asistir a las asambleas este fin de semana. Puedes consultarlo aquí.

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