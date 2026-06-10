A través de redes sociales, Morena compartió imágenes de los votos que están saliendo durante el conteo total de las elecciones en Coahuila. En diferentes boletas se acusa al PRI de presuntamente haber comprado cada voto a diputado local en 200 pesos.

“¡Las boletas confirman el QRGate! Los cómputos distritales demuestran lo que Morena denunció desde el primer día: una red sistemática de compra de votos y coacción. Si todo fue tan "limpio" como afirma el PRI, ¿por qué las evidencias dentro de las urnas cuentan una historia totalmente distinta?”, cuestionó el partido guinda.

Según fotografías que tomaron observadores morenistas, en los paquetes electorales están apareciendo los mensajes y marcas de control que denunciamos el día de la jornada.

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Denunciaron modus operandi con QR

Este martes, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ofreció una conferencia de prensa en la cual presentó fotografías y videos con los que acusó que el PRI ofreció hasta un código QR para que los ciudadanos “comprados” pudieran cobrar su soborno.

“Planteamos un modus operandi de compra de votos por parte del PRI, este mecanismo se implementó de la misma manera en la elección de presidentes municipales en el estado de Durango el año pasado y lo han venido perfeccionando”, denunció Montiel.

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Según el relato de Morena, operadores del PRI entregaron tanto días antes como el mismo domingo unos códigos QR que llevaban a una plataforma donde cada persona debía subir la fotografía con el código QR y su boleta donde se viera el voto en favor del PRI.

Una vez que caía la fotografía del voto a la plataforma, la persona recibía un depósito en Oxxo o podía pasar por su pago en efectivo, entregando el mismo código impreso en papel, por lo que el mismo servía como una garantía de pago.

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