El PRI se consolidó como el triunfador de los comicios para renovar el Congreso estatal de Coahuila, al ganar los 16 distritos electorales de la entidad, con 684 mil 515 votos, el 55.01% del total, más del doble de los 326 mil 012 obtenidos por la coalición Morena-Partido del Trabajo, que representaron el 26.20% del total, pero, ¿cuándo fue la última vez que el partido tricolor obtuvo resultados tan favorables?

El 4 de junio de 2023, Manolo Jiménez Salinas, candidato del PRI, resultó ganador para la gubernatura de Coahuila al haber obtenido 56.94% de los votos, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con una participación ciudadana en la elección de 55.91%.

Jiménez Salinas obtuvo 741 mil 731 votos, mientras que le siguió Armando Guadiana con 21.48% de votos; Ricardo Mejía con 13.30% y Evaristo Pérez con apenas el 5.8%.

El 7 de junio de 2015, durante la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, cerca de 40 millones de mexicanos salieron a votar, donde más de 2 mil candidatos se disputaron los 300 distritos electorales del país.

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Durante estas elecciones, aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su acompañante, el Partido Verde Ecologista (PVEM), predominaron en la mayor parte del territorio nacional, el PRI se tuvo que afianzar a esta alianza mucho más que en las elecciones de 2012 para no perder popularidad en diferentes zonas.

En 2012, el partido tricolor obtuvo por separado 52 distritos; en su unión con el Verde sumó 124 más. Sin embargo, en 2015 sólo consiguió 25 curules jugando en solitario y el resto, 160 distritos, los obtuvo gracias a la unión con el partido del tucán.

En 2015, a pesar de ser una de las tres principales fuerzas políticas del país, el PRI estuvo en riesgo de perder ciertos puntos del país sino hubiera sido por la unión que afianzó con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con un análisis realizado por EL UNIVERSAL, los votos pusieron a la cabeza a los partidos PRI y PVEM, quienes ganaron 185 de los 300 distritos que estaban en disputa.

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Por su parte, el PAN se acomodó en el segundo sitio al quedar con 55 distritos, tres más de los que tenía, mientras que el PRD se fue hasta el tercer sitio al obtener únicamente 34 distritos, 50% menos de lo que consiguió en la elección de 2012. Además, 29 de estos triunfos se dieron por su alianza con el Partido del Trabajo (PT).

En tanto, Morena, fuerza política liderada por Andrés Manuel López Obrador, le arrebató 11 distritos electorales en el entonces Distrito Federal. El partido color marrón se acaba de estrenar en el ámbito electoral, pero logró 14 distritos que hasta 2012 eran del PRD o pertenecían a la alianza PRI-PVEM.

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