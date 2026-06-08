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Tras las elecciones de este domingo en Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que debe seguir el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral.
Esto, luego de que en su conferencia mañanera fuera cuestionada sobre denuncias de compra de votos o incluso que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar recursos.
“¿Tiene usted reportado algún otro evento extraordinario de este ejercicio que se hizo ayer?”, se le preguntó.
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“Bueno, tiene que seguir su procedimiento. Ahí el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral.
“Entonces, pues tienen que seguir sus procedimientos jurídicos”, comentó la titular del Ejecutivo federal.
Cifras del PREP arrojan que el PRI arrasó en Coahuila con al menos 55.02% de votos.
Con 80% de actas computadas, el PRI mantiene ventaja en Coahuila; perfila triunfo en los 16 distritos electorales
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