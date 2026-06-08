Tras haber alcanzado apenas un 22% de la votación, Antonio Attolini Murra reconoció su derrota en la jornada electoral que se celebró ayer en Coahuila, en donde fue ampliamente superado por la candidata del PRI, Verónica Martínez García, quien acumuló un 62% del porcentaje total.

“Esto no es una condena porque no se puede vencer a quien no sabe rendirse, y aquí no se rinde nadie [...] La transformación, sencilla pero radical, habrá de llegar más temprano que tarde a Torreón y a todo Coahuila”, confió el morenista que obtuvo sólo 19 mil 967 votos de acuerdo con cifras del PREP.

En un videomensaje publicado en sus redes sociales, Attolini Murra expresó su agradecimiento a todas las personas que emitieron su sufragio en respaldo a su proyecto rumbo al Congreso local.

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“Aquí estamos listos para lo que viene. Este capítulo se cierra pero la lucha por la transformación de Torreón no para aquí. No les vamos a fallar y no dejaremos de luchar. Porque no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota, y aquí no se rinde nadie”, concluyó.

Esta es mi convicción: agradecer y seguir luchando.



Porque no hay nada más obradorista que levantarse de una derrota.

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.#AquíNoSeRindeNadie pic.twitter.com/7mJ5CuUBjB — Antonio Attolini Murra🌹 (@AntonioAttolini) June 8, 2026

La priista Verónica Martínez García acumuló 57 mil 21 votos, por lo que se perfila como diputada local para el distrito 9 en Coahuila, localizado en Torreón.

El Revolucionario Institucional se consolidó como el triunfador de los comicios para renovar el Congreso estatal, al ganar los 16 distritos electorales de la entidad, con 684 mil 515 votos.

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El PRI suma el 55.01% total, más del doble de los 326 mil 012 obtenidos por la coalición Morena-Partido del Trabajo, que representaron tan solo el 26.20% del total.

El total de votos registrados en esta contienda electoral fue de un millón 244 mil 124. Esta jornada electoral, asimismo, contó con una participación histórica del 51% de los electores registrados en la lista nominal.

em/apr