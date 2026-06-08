Torreón.— La elección en Coahuila para renovar el Congreso estatal transcurrió entre poca participación y acusaciones de presunta compra de votos y detenciones arbitrarias.

La jornada comenzó lenta y terminó en el mismo tenor. Decenas de casillas demoraron la apertura por retrasos en el armado de las urnas, ausencia de representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) o de funcionarios de las 4 mil 275 sedes.

El 100% de la instalación de las casillas se concretó hasta el mediodía. Las primeras en reportar la apertura total estuvieron en Torreón; las últimas, en Saltillo. Miguel Castillo Morales, consejero presidente del Consejo local del INE, mencionó hasta el mediodía que se reportaron dos incidentes de cambios de domicilios, pero ninguna interrupción.

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Acusan irregularidades

Representantes de Morena y del Partido del Trabajo acusaron presuntas prácticas de compra de voto mediante el uso de códigos QR.

Diego del Bosque, dirigente estatal de Morena, dijo que se documentaron casos de ciudadanos que habrían sido instruidos para mostrar un código QR con evidencia de su sufragio, a cambio de pagos.

Ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en el Consejo General denunciaron presuntos actos de intimidación y uso de las policías para realizar detenciones arbitrarias, principalmente en Monclova, Frontera y Múzquiz.

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Ricardo Mejía Berdeja, líder del PT, denunció la detención de Carlos Rodríguez Falcón, un operador político en Frontera. En la comunidad de Palaú, municipio de Múzquiz, el candidato Antonio Flores del PT también denunció la detención de un operador político.

Baja participación

El INE y el IEC habían fijado como meta lograr 40% o más de participación. Aunque todavía no existe un dato oficial, se estima que la afluencia de votantes rondó esa cifra.

“Las urnas estuvieron tranquilas. Salvo algunos incidentes, la realidad es que el gran ganador fue el abstencionismo”, comentó Lerins Varela, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila.

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La población mostró poco interés en ir a las urnas. “Ni sé de qué eran las votaciones”, dijo un ciudadano.

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cdm