Nación | 07-06-26 | 21:04 | Actualizada | 07-06-26 | 21:04 |

El informó en su corte de las 21:00 horas el conteo de 2 mil 353 actas, equivalente al 54.48% del total.

En su gráfica de votos por Distritos Electorales, se informa que en 16 de los 16 distritos el Partido Revolucionario Institucional () en coalición con el partido Unidad Democrática de Coahuila, llevan ventaja.

Según los actas contabilizadas, cada partido registra:

  • Pan: 14,153
  • Verde: 17,409
  • MC: 13,743
  • Nuevas Ideas: 40,534
  • PRI y UDC: 375,608
  • Morena y PT: 175,932
  • México Avante: 4,058

Además, el PREP informó una participación del 49.53% de la ciudadanía y hasta el momento, se contabilizan un total de 679 mil 291 votos.

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Afirmó que las familias coahuilenses decidieron con libertad y con inteligencia y “dejaron claro que aquí no quieren abrirle paso a los narcopolíticos de MORENA que solo dividen y dañan a la sociedad”

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En conferencia de prensa, aseguró que “todos y cada uno de los votos que obtuvo el partido tricolor fueron comprados en “al menos 500 pesos”.

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aov

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