El Programa de Resultados Electorales Preliminares informó en su corte de las 21:00 horas el conteo de 2 mil 353 actas, equivalente al 54.48% del total.

En su gráfica de votos por Distritos Electorales, se informa que en 16 de los 16 distritos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en coalición con el partido Unidad Democrática de Coahuila, llevan ventaja.

Según los actas contabilizadas, cada partido registra:

Pan: 14,153

Verde: 17,409

MC: 13,743

Nuevas Ideas: 40,534

PRI y UDC: 375,608

Morena y PT: 175,932

México Avante: 4,058

Además, el PREP informó una participación del 49.53% de la ciudadanía y hasta el momento, se contabilizan un total de 679 mil 291 votos.

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Alito Moreno declara ganador al PRI

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, proclamó el triunfo contundente de su partido en las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila.

Al cierre de las casillas, el dirigente priista aseguró que el tricolor ganó “16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado”.

Afirmó que las familias coahuilenses decidieron con libertad y con inteligencia y “dejaron claro que aquí no quieren abrirle paso a los narcopolíticos de MORENA que solo dividen y dañan a la sociedad”

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Adriana Montiel acusa compra de votos

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, presentó una serie de videos en los que presuntamente se demuestra el operativo que organizó el PRI para la compra de votos en la elección de este domingo.

En conferencia de prensa, aseguró que “todos y cada uno de los votos que obtuvo el partido tricolor fueron comprados en “al menos 500 pesos”.

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