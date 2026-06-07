La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que ante la venta de chips telefónicos supuestamente ya registrados, ha realizado investigaciones en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La CRT destacó que al corte de la noche del viernes 5 de junio, ya existen 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas, con un crecimiento diario de registros de 15% respecto al mes previo (abril), lo que refleja, afirmó, una participación creciente de la ciudadanía en el proceso de registro.

En una nota informativa, luego que EL UNIVERSAL informó que se mantiene la venta en redes sociales de estos chips, la dependencia federal señaló que se ha identificado que esto se trata de intentos de fraude o líneas que ya se encontraban activas antes del inicio del proceso de vinculación (9 de enero de 2026) y que, de no regularizarse, quedarán inhabilitadas después del 30 de junio conforme a las disposiciones aplicables.

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Indicio que el hecho de que redes delictivas busquen comercializar activamente chips mediante engaños confirma que el anonimato telefónico era su principal herramienta de operación para cometer extorsiones y fraudes.

“La Comisión mantiene coordinación con plataformas digitales y autoridades competentes para reportar y solicitar el retiro de anuncios o publicaciones que promuevan prácticas irregulares relacionadas con líneas telefónicas”.

La CRT recordó que el proceso de registro está a cargo exclusivamente de las empresas telefónicas.

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Las compañías, indicó, únicamente asocian el nombre y la CURP con el número telefónico y no resguardan información adicional derivada del proceso de vinculación.

“El gobierno no realiza el registro ni administra bases de datos centralizadas de usuarios.

“Cualquier acceso a información necesita la orden de una autoridad judicial y conforme a los procedimientos previstos en la legislación aplicable”.

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Participación creciente en registro, afirma

La CRT destacó que al corte de la noche del viernes 5 de junio, ya existen 56 millones 797 mil 762 líneas vinculadas, con un crecimiento diario de registros de 15% respecto al mes previo (abril), lo que refleja una participación creciente de la ciudadanía en el proceso.

“Aprovechamos para destacar que, en todos los procesos de regularización masiva a nivel global (como ocurrió en casos analizados por la organización que representa los intereses de los operadores telefónicos, la GSMA en Europa, Medio Oriente y África), un segmento de la población tiende a realizar el trámite en las últimas tres semanas previas al corte”.

Aseguró que el avance actual se encuentra dentro de las proyecciones estadísticas estimadas para una campaña orgánica de esta magnitud.

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La CRT indicó que, como afirman los analistas consultados, la telefonía móvil es la "llave de acceso" a la economía digital, incluyendo la banca móvil, aplicaciones de transporte, comercio electrónico. Y, precisamente, por ello, la CRT conmina a la población a registrar su línea para garantizar la conectividad y continuidad en el acceso a estos servicios ligados a la operación de la telefonía celular.

“La CRT tiene el compromiso de informar con claridad sobre el proceso que involucra el registro de líneas así como sobre la importancia eliminar el anonimato bajo el cual se han cometido ilícitos en perjuicio de las personas, por lo cual resulta muy relevante la labor de los medios de comunicación en este tema”, agregó.