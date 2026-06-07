Por disposición oficial, el próximo 30 de junio las y los mexicanos deben realizar el registro obligatorio de líneas telefónicas celulares, pero, ¿qué tan difícil es realizarlo?

De acuerdo con el gobierno federal, el trámite forma parte de los esfuerzos para combatir la extorsión, el fraude, el acoso y otros crímenes relacionados al uso de telefonía móvil, al vincular cada línea telefónica a la identidad de una persona.

Según el sitio web, para poder realizarlo se necesita la identificación oficial de la persona y su CURP y el registro aplica para cualquier tipo de servicio que ofrezcan las compañías que operan en México y para todas las personas físicas y morales.

Lee también Gobernador Manolo Jiménez reporta jornada electoral "en clima de paz" en Coahuila; descarta persecución contra opositores

Para realizarlo sólo debes de ingresar al portal de registro de tu empresa telefónica o registrarlo en https://registratulinea.crt.gob.mx e ingresar tu número telefónico.

Luego, tomar una foto de tu credencial vigente por ambos lados para verificar el documento y validar tu identidad usando la cámara del celular y siguiendo las instrucciones en pantalla para un registro exitoso.

Los pasos pueden variar según la compañía telefónica, sin embargo, son similares en todos los portales.

em