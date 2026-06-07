Nación | 07-06-26 | 14:17 | Actualizada | 07-06-26 | 14:17 |

Por disposición oficial, el próximo 30 de junio las y los mexicanos deben realizar el registro obligatorio de líneas telefónicas celulares, pero, ¿qué tan difícil es realizarlo?

De acuerdo con el , el trámite forma parte de los esfuerzos para combatir la extorsión, el fraude, el acoso y otros crímenes relacionados al uso de telefonía móvil, al vincular cada línea telefónica a la identidad de una persona.

Según el sitio web, para poder realizarlo se necesita la identificación oficial de la persona y su CURP y el registro aplica para cualquier tipo de servicio que ofrezcan las compañías que operan en México y para todas las personas físicas y morales.

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Para realizarlo sólo debes de ingresar al portal de registro de tu empresa telefónica o registrarlo en e ingresar tu número telefónico.

Luego, tomar una foto de tu credencial vigente por ambos lados para verificar el documento y validar tu identidad usando la cámara del celular y siguiendo las instrucciones en pantalla para un registro exitoso.

Los pasos pueden variar según la compañía telefónica, sin embargo, son similares en todos los portales.

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