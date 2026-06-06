Después de que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó una carta en la cual respaldaba la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria federal aseguró que existe una ofensiva “muy fuerte” para que México acepte decisiones judiciales provenientes del extranjero.

En medio de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sheinbaum declaró que su gobierno no actuará sin pruebas y rechazó que se pretenda reemplazar a las autoridades mexicanas por instancias extranjeras.

“Hemos recibido una ofensiva muy fuerte, muy fuerte, porque quieren que aceptemos que la justicia no se haga en México sino que se haga en otro país, aunque no haya pruebas de lo que dice el Departamento de Justicia”, sostuvo.

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La titular del ejectuvo federal señaló que, en caso de existir elementos, corresponde a la Fiscalía mexicana determinar la procedencia de las investigaciones, pero insistió en que su gobierno no aceptará acusaciones sin sustento.

También denunció una campaña de críticas contra López Obrador luego de la publicación de la carta en la que defendió la soberanía nacional y el actuar de su administración.

“Se viene una campaña contra López Obrador, después de la carta, tremenda, tremenda”, expresó.

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Ante ello, reivindicó el legado político de Andrés Manuel López Obrador y aseguró que continúa contando con el respaldo popular.

“La gente sabe quién es López Obrador”, dijo al destacar que encabezó un movimiento social pacífico, gobernó durante seis años y, según dijo, logró sacar de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos, además de impulsar obras de infraestructura en diversas regiones del país.

La presidenta de México sostuvo que sus adversarios buscan que su gobierno marque distancia del expresidente, pero dejó claro que no ocurrirá.

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“Lo que quieren es que la Presidenta se deslinde de López Obrador, de que no es lo mismo, pero se van a quedar con las ganas porque nosotros somos el segundo piso de la Cuarta Transformación, el cual tiene los cimientos de López Obrador”, afirmó.

La mandataria federal insistió en que México debe preservar su soberanía frente a presiones externas y advirtió que sería inaceptable permitir que decisiones judiciales o políticas se tomen desde otro país.

“Imagínense que ahora decida por México la justicia de Estados Unidos. No. Imagínense que ya no vamos a tener un Poder Judicial sino que vamos a hacer caso de todo lo que viene de fuera, es un momento importante para la historia de México”, señaló.

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A pesar de que reconoció que pueden existir gobernantes que incurran en actos de corrupción, sostuvo que debe intervenir la justicia mexicana y no autoridades extranjeras.

"No vamos a hacer caso de todo lo que venga del exterior", aseguró Sheinbaum.

Finalmente, aseguró que la mejor respuesta ante las críticas es mantener el contacto con la población y continuar con las obras y programas de gobierno.

“Lo mejor con esas campañas es estar con la gente, estar con el pueblo, inaugurar obras, seguir trabajando todos los días”, concluyó.

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