El Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó registro a dos nuevos partidos políticos, PAZ y Somos México, que serán presididos por el diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes y el experredista Guadalupe Acosta Naranjo, respectivamente.

Actualmente, el diputado Flores Cervantes tiene una dieta legislativa de 79 mil 846 pesos; se suman apoyos de asistencia legislativa por 45 mil 786 pesos adicionales, y Atención Ciudadana por 28 mil 772 pesos más.

Más un aguinaldo de más de 140 mil pesos y seguros de vida pagados con el erario.

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Diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes. Foto: Lucía Godínez

En el caso de Guadalupe Acosta, al no ejercer un cargo público previo, no son públicos sus ingresos.

Cada partido decide el salario que otorga a su presidente, coordinador o vocero nacional, por lo que no existe un monto único de percepción para dichos cargos o que se obligue a pagar.

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Los salarios para los nuevos presidentes de partido no se han publicado, pero el de los actuales dirigentes nacionales de Morena, PAN, PVEM, PRI, PT y MC van desde casi equiparar el de la presidenta Claudia Sheinbaum, que gana 193 mil pesos mensuales, hasta ejercer el cargo de manera honorífica.

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Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

¿Cuánto ganan los dirigentes de Morena, PAN, PRI, MC y PT?

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, gana 187 mil 500 pesos mensuales, de acuerdo con la información sobre sueldos publicada en su página electrónica.

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Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, percibe 117 mil 183 pesos brutos, y le quedan 87 mil pesos después de impuestos, según la declaración de 2025 publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Sin embargo, para 2026, el partido guinda señaló que no cuenta con tabuladores, por lo que no publicó el salario actual de su dirigente nacional.

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en conferencia de prensa del 21 de julio de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, recibe 132 mil 472 pesos brutos, y le quedan 94 mil 907 después de impuestos, según la declaración de 2025, en la PNT.

En el caso de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en 2025 su partido estableció que el cargo es honorífico, es decir, sin sueldo.

Pero en el 2026, el partido tricolor impugnó la publicación de los salarios de sus integrantes.

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Alito Moreno Cárdenas. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

“Durante el primer trimestre del ejercicio 2026, la presente fracción fue impugnada mediante el recurso identificado con el expediente SUP-RAP-033/2026, el cual se encuentra actualmente pendiente de resolución. A través de dicho medio de impugnación, este Instituto controvirtió la aplicabilidad de las fracciones VI, VII y XIX del artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, y en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no emita una resolución firme y definitiva, la información correspondiente a dichas fracciones será publicada en sus términos”, se publicó en la PNT el pasado 31 de marzo.

El dirigente nacional del PT, el senador Alberto Anaya, también ejerce el cargo de manera honoraria, según consta en la declaración del año pasado.

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No obstante, este año negó tener un tabulador de sueldos para sus integrantes.

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Alberto Anaya, presidente nacional del PT (17/06/2026). Foto: Especial

“De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son 'entidades de interés público' sin embargo, no forman parte de la estructura de las dependencias o instituciones de la administración pública federal... las personas que participan activamente en las actividades de un Partido Político no son Servidores Públicos aunado a que con fundamento en la base estatutaria del Partido del Trabajo establecida en el artículo 14, las personas militantes, afiliadas y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, por lo que no perciben sueldos; en ese sentido, no existe ninguna relación laboral con los colaboradores administrativos por lo que no existen prestaciones económicas ni sociales ni sistemas de compensación o cualquier otro tipo de ingreso", señaló el Partido del Trabajo en la PNT.

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En el caso del PVEM, ni la PNT o su página electrónica cuentan con información sobre el salario de su dirigente nacional, la senadora Karen Castrejón, o de los sueldos de los integrantes de los órganos de gobierno.

Y en la Plataforma Nacional de Transparencia solo está publicado un tabulador de remuneraciones de integrantes de órganos de dirección, del 2025.

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