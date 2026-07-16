Somos México calificó como “arbitraria e ilegal” la detención del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y exigió la liberación inmediata de quien también es miembro de su Consejo Consultivo.

El partido rosa aseguró que Ruffo Appel ya explicó detalladamente ante las autoridades y ante los medios de comunicación “lo irracional e inconsistente de tales acusaciones”; dijo “puesto que la empresa de la que es socio está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía”.

“Como el propio Ruffo Appel lo ha declarado, la empresa de la que es socio tiene como actividad principal los trámites y gestiones aduanales de productos que otras empresas y/o particulares quieren introducir al país. Su relación directa es con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para los trámites administrativos. Es la ANAM la que certifica el tipo de producto que se introduce a México”.

Lee también Detienen al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo; es acusado de contrabando de combustible

“Ruffo Appel lo ha dicho públicamente, la ANAM es la gran responsable de evitar o permitir el tráfico de huachicol. Aún así de manera abusiva, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy decidió arremeter contra Ruffo, mientras se hace de la vista gorda ante la contundente evidencia del fraude fiscal más grande de la historia, el tráfico ilegal de combustible perpetrado por las autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Marina”, explicó Somos México en un boletín.

El partido dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo también afirmó que la detención del panista es “una cortina de humo que pretende distraer la atención pública del escándalo que ha generado en Baja California las grabaciones publicadas de la gobernadora Marina del Pilar”.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov