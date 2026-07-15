Somos MX anunció su respaldo a Julián LeBarón para que busque la candidatura al gobierno de Chihuahua en las elecciones de 2027, informó su presidente nacional, Guadalupe Acosta Naranjo.

Durante una conferencia de prensa, Acosta Naranjo señaló que tras diversas conversaciones, se acordó que LeBarón participe como candidato ciudadano de la organización cuando inicien los procesos previstos por la ley electoral.

“Julián buscará ser el candidato de Somos México”, afirmó el dirigente, quien sostuvo que la decisión responde al objetivo de impulsar perfiles ciudadanos vinculados con causas sociales.

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Por su parte, Julián LeBarón agradeció el respaldo de Somos MX, así como de integrantes de las comunidades tarahumara y menonita. También reconoció el apoyo de Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, con quienes ha participado en movilizaciones relacionadas con víctimas de la violencia.

LeBarón ratificó su intención de competir por la gubernatura de Chihuahua y afirmó que buscará construir una alternativa enfocada en la seguridad y la paz para los más de cuatro millones de habitantes de la entidad.

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Durante el encuentro con medios, informó que ha recibido amenazas de muerte, situación que obligó a parte de su familia a salir del país. Señaló que notificó de ello al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y que actualmente cuenta con protección de elementos de la Guardia Nacional.

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El activista sostuvo que aunque mantiene comunicación con la gobernadora Maru Campos, persisten desafíos en materia de seguridad en Chihuahua y consideró necesario reforzar las acciones para atender la violencia en la entidad.

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Respecto a su decisión de sumarse a Somos MX, indicó que encontró afinidad con los dirigentes de la organización y destacó que se trata de una fuerza política de reciente creación.

LeBarón también reiteró su respaldo a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y recordó que, tras la masacre de integrantes de su familia en 2019, ha acompañado movilizaciones de víctimas de la violencia en distintas regiones del país.

Acosta Naranjo aseguró que Somos MX actuará dentro de los tiempos y procedimientos establecidos por la legislación electoral y sostuvo que la organización rechaza las campañas anticipadas. Asimismo, señaló que LeBarón no tendrá que afiliarse al partido debido a que se trata de una candidatura ciudadana.

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