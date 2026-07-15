“No me ayudes compadre”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el supuesto apoyo del exgobernador de Tamaulipas a panistas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el exgobernador panista, que reapareció en Dallas junto a Javier Lozano para el partido Francia-España, “si estuviera en México ya procedería la orden de aprehensión”.

“Tiene doble nacionalidad; es ciudadano mexicano y ciudadano estadounidense, vive en Estados Unidos. México ha pedido su extradición, dado que recientemente la Corte resolvió que no era procedente un amparo que él había promovido y se está pidiendo su extradición y no ha habido esa respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos (...).

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“Si estuviera en México, ya procedería la orden de aprehensión que fue solicitada en su momento al juez. Pero vive en Estados Unidos, entonces, por eso digo, ‘no me ayudes compadre’ en el caso de quien se quiera promover para alguna candidatura, porque es un hombre que está buscado por la ley”, mencionó la Mandataria federal.

Recalcó que “de acuerdo con la justicia”, Francisco García Cabeza de es un prófugo de la justicia: “¡Es un hecho!”.

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